Sergio Moro cumpre agenda em evento de segurança pública em São Paulo na campanha para o governo do Paraná

O candidato ao governo do Paraná, Sergio Moro, do Partido Liberal (PL), realizou compromissos de campanha nesta segunda-feira (31) no estado de São Paulo. Durante o dia, ele confirmou presença no congresso de segurança pública promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O evento reúne especialistas e autoridades para debater temas relacionados à segurança, pauta central na disputa eleitoral do Paraná em 2026.

Atividades da agenda política

Após participar do congresso da Fiesp, Sergio Moro tem programado como último compromisso do dia a participação em um podcast, prevista para às 19h30. Essa atividade faz parte de sua agenda oficial de campanha, que segue as regras autorizadas pela Justiça Eleitoral desde o início do período de campanha, em 16 de agosto.

Contexto das eleições no Paraná em 2026

As eleições para o governo do Paraná estão marcadas para o dia 4 de outubro de 2026, com eventual segundo turno previsto para 25 de outubro. Até o momento, oito candidatos foram definidos pelos partidos para concorrer ao cargo no estado.

Com a campanha já em andamento, os candidatos buscam ampliar a presença e consolidar suas propostas por meio de comícios, debates e divulgação em diferentes meios, incluindo rádio, televisão e internet.