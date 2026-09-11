Sérgio Moro propõe criar agência anticorrupção estadual no Paraná

Em entrevista em Irati nesta sexta (11), o candidato ao governo Sérgio Moro (PL) disse que pretende criar agência estadual anticorrupção com “os melhores servidores”

Sergio Moro (PL) afirmou nesta sexta-feira (11) que, se eleito, quer criar uma agência estadual anticorrupção no Paraná. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Najuá, de Irati.

Sobre a proposta, o candidato disse: “Vamos fazer a nossa agência estadual anticorrupção com os melhores servidores públicos do estado do Paraná. Gente com capacidade de identificar fraude em licitação, gente com capacidade de identificar enriquecimento ilícito do servidor público para a gente evitar que o desvio aconteça, mas, se acontecer, tomar as providências de imediato”, afirmou.

Agenda de campanha

Além da entrevista à rádio, Moro participou de um encontro de lideranças na Associação Comercial e Empresarial de Irati pela manhã. No período da tarde, foi a Guarapuava, onde visitou a Colônia Vitória, participou de reunião na Associação Comercial e Empresarial da cidade e concedeu entrevista à TV Mais. À noite, esteve em um encontro de lideranças no Sindicato Rural de Guarapuava.

Calendário eleitoral

A campanha eleitoral de 2026 começou em 16 de agosto em todo o país, data a partir da qual candidatos podem pedir votos e realizar atos de campanha conforme as regras da Justiça Eleitoral. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro; o segundo turno, se necessário, será em 25 de outubro. No Paraná, os partidos definiram oito nomes na disputa pelo governo.