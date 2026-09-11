Ronaldo Caiado é internado com pneumonia em São Paulo e garante: Vou superar isso

O candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado, foi diagnosticado com pneumonia e permanece internado em São Paulo para tratamento médico especializado.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), encontra-se internado no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, desde a última quinta-feira. O diagnóstico de pneumonia foi confirmado após uma série de exames realizados durante sua estadia na unidade hospitalar.

A informação foi confirmada pelo próprio candidato em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 11 de setembro de 2026. Na gravação, ele busca tranquilizar seus eleitores sobre seu estado de saúde atual, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

Detalhes do quadro clínico e diagnóstico

Inicialmente, Caiado deu entrada no hospital apresentando sintomas compatíveis com um quadro de faringite aguda. No entanto, durante o processo de investigação médica, uma tomografia de tórax revelou uma inflamação no pulmão, o que confirmou o diagnóstico de pneumonia.

A médica Ludhmila Abrahão Hajjar, responsável pelo acompanhamento do candidato, informou que o estado de saúde de Caiado é considerado clinicamente estável. Segundo a profissional, ele respira sem o auxílio de aparelhos e apresenta uma boa evolução no tratamento após a mudança da conduta médica.

Pronunciamento e otimismo na recuperação

Em sua fala aos eleitores, Caiado demonstrou confiança e bom humor ao comentar sobre o momento delicado. Ele afirmou: Minha gente, eu tive esse percalço aí, mas vocês sabem que aqui é galo de terreiro! É acostumado no sol e na chuva! Isso aí eu superarei.

Apesar da necessidade de repouso, o candidato mantém o otimismo quanto à sua rápida recuperação. O boletim médico indica que ele deve permanecer em observação hospitalar por mais alguns dias, seguindo o protocolo de cuidados necessário para o caso.

Agenda eleitoral mantida

Mesmo com a internação, a equipe de campanha informou que os planos de Ronaldo Caiado permanecem ativos. A expectativa é que o candidato receba alta hospitalar neste domingo, dia 13 de setembro, para que possa retomar suas atividades presenciais e digitais.

Caiado planeja participar, já na segunda-feira, dia 14, de um debate paralelo transmitido pelas redes sociais. O objetivo, segundo o próprio candidato, é discutir temas de relevância nacional e apresentar suas propostas para a disputa Presidência aos eleitores brasileiros.

Perguntas Frequentes

Por que Ronaldo Caiado foi internado?

O candidato foi internado inicialmente com faringite, mas exames posteriores confirmaram um quadro de pneumonia.

Qual o estado de saúde do candidato?

Segundo a médica Ludhmila Abrahão Hajjar, o quadro é clinicamente estável e ele respira sem ajuda de aparelhos.

Onde Caiado está recebendo atendimento?

O atendimento está sendo realizado no Hospital Vila Nova Star, localizado em São Paulo.

Quando ele deve receber alta?

A expectativa é que o candidato receba alta hospitalar no domingo, dia 13 de setembro.

A agenda de campanha será interrompida?

Não, a intenção é retomar a agenda de campanha já na segunda-feira com um debate nas redes sociais.