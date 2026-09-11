Ronaldo Caiado é internado com pneumonia em São Paulo e garante: Vou superar isso

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O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), encontra-se internado no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, desde a última quinta-feira. O diagnóstico de pneumonia foi confirmado após uma série de exames realizados durante sua estadia na unidade hospitalar.
A informação foi confirmada pelo próprio candidato em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 11 de setembro de 2026. Na gravação, ele busca tranquilizar seus eleitores sobre seu estado de saúde atual, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.
Inicialmente, Caiado deu entrada no hospital apresentando sintomas compatíveis com um quadro de faringite aguda. No entanto, durante o processo de investigação médica, uma tomografia de tórax revelou uma inflamação no pulmão, o que confirmou o diagnóstico de pneumonia.
A médica Ludhmila Abrahão Hajjar, responsável pelo acompanhamento do candidato, informou que o estado de saúde de Caiado é considerado clinicamente estável. Segundo a profissional, ele respira sem o auxílio de aparelhos e apresenta uma boa evolução no tratamento após a mudança da conduta médica.
Em sua fala aos eleitores, Caiado demonstrou confiança e bom humor ao comentar sobre o momento delicado. Ele afirmou: Minha gente, eu tive esse percalço aí, mas vocês sabem que aqui é galo de terreiro! É acostumado no sol e na chuva! Isso aí eu superarei.
Apesar da necessidade de repouso, o candidato mantém o otimismo quanto à sua rápida recuperação. O boletim médico indica que ele deve permanecer em observação hospitalar por mais alguns dias, seguindo o protocolo de cuidados necessário para o caso.
Mesmo com a internação, a equipe de campanha informou que os planos de Ronaldo Caiado permanecem ativos. A expectativa é que o candidato receba alta hospitalar neste domingo, dia 13 de setembro, para que possa retomar suas atividades presenciais e digitais.
Caiado planeja participar, já na segunda-feira, dia 14, de um debate paralelo transmitido pelas redes sociais. O objetivo, segundo o próprio candidato, é discutir temas de relevância nacional e apresentar suas propostas para a disputa Presidência aos eleitores brasileiros.
Por que Ronaldo Caiado foi internado?
O candidato foi internado inicialmente com faringite, mas exames posteriores confirmaram um quadro de pneumonia.
Qual o estado de saúde do candidato?
Segundo a médica Ludhmila Abrahão Hajjar, o quadro é clinicamente estável e ele respira sem ajuda de aparelhos.
Onde Caiado está recebendo atendimento?
O atendimento está sendo realizado no Hospital Vila Nova Star, localizado em São Paulo.
Quando ele deve receber alta?
A expectativa é que o candidato receba alta hospitalar no domingo, dia 13 de setembro.
A agenda de campanha será interrompida?
Não, a intenção é retomar a agenda de campanha já na segunda-feira com um debate nas redes sociais.