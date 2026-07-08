Seu carro merece mais do que proteção. Merece tranquilidade!Ao contratar um Se…

🚗✨ Seu carro merece mais do que proteção. Merece tranquilidade!

Ao contratar um Seguro Auto, algumas coberturas fazem toda a diferença no seu dia a dia:

✅ Colisão, incêndio, furto e roubo – Proteção para os imprevistos que podem causar grandes prejuízos.

✅ Danos a terceiros – Segurança financeira caso você cause danos materiais ou corporais a outras pessoas.

✅ Danos corporais aos ocupantes – Amparo para motorista e passageiros em caso de acidente.

✅ Assistência 24 horas – Conte com guincho, troca de pneu, chaveiro e outros serviços quando precisar.

Não espere o imprevisto acontecer para se proteger. Fale com a nossa equipe e encontre o seguro ideal para você! 🚘🔒

(44) 3543-2630

(44) 99142-3451

acesse: www.luxonseg.com.br

#SeguroAuto #ProteçãoVeicular #SeguroDeCarro

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes