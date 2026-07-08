Seu carro merece mais do que proteção. Merece tranquilidade!Ao contratar um Se…

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
🚗✨ Seu carro merece mais do que proteção. Merece tranquilidade!
Ao contratar um Seguro Auto, algumas coberturas fazem toda a diferença no seu dia a dia:
✅ Colisão, incêndio, furto e roubo – Proteção para os imprevistos que podem causar grandes prejuízos.
✅ Danos a terceiros – Segurança financeira caso você cause danos materiais ou corporais a outras pessoas.
✅ Danos corporais aos ocupantes – Amparo para motorista e passageiros em caso de acidente.
✅ Assistência 24 horas – Conte com guincho, troca de pneu, chaveiro e outros serviços quando precisar.
Não espere o imprevisto acontecer para se proteger. Fale com a nossa equipe e encontre o seguro ideal para você! 🚘🔒
(44) 3543-2630
(44) 99142-3451
acesse: www.luxonseg.com.br
#SeguroAuto #ProteçãoVeicular #SeguroDeCarro
Source link
More: The Global Track