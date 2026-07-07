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💈✂️ SEU VISUAL MERECE ATENÇÃO EM CADA DETALHE!
Na Barbearia Dias, estilo, qualidade e atendimento fazem toda a diferença. Seja para renovar o corte, alinhar a barba ou dar aquele trato no visual, aqui você encontra um ambiente moderno e um atendimento pensado para quem valoriza estar sempre bem.
💇♂️ Cortes modernos e tradicionais
🧔 Barba feita com capricho e precisão
🔥 Atendimento de qualidade e horário flexível
💺 Conforto e profissionalismo para você sair com o visual em dia
Não deixe para depois! Agende seu horário e venha viver a experiência da Barbearia Dias, onde cada detalhe conta e o estilo fala mais alto.
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📍 Rua Princesa Isabel – Ubiratã
📱 (44) 9 9157-2997
🕒 Seg a Sex: 9h às 20h | Sáb: 8h às 17h
📲 Siga no Instagram: @diasbarber.ubirata
💈 Barbearia Dias – Seu estilo, nossa paixão!
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