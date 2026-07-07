💈✂️ SEU VISUAL MERECE ATENÇÃO EM CADA DETALHE!

Na Barbearia Dias, estilo, qualidade e atendimento fazem toda a diferença. Seja para renovar o corte, alinhar a barba ou dar aquele trato no visual, aqui você encontra um ambiente moderno e um atendimento pensado para quem valoriza estar sempre bem.

💇‍♂️ Cortes modernos e tradicionais

🧔 Barba feita com capricho e precisão

🔥 Atendimento de qualidade e horário flexível

💺 Conforto e profissionalismo para você sair com o visual em dia

Não deixe para depois! Agende seu horário e venha viver a experiência da Barbearia Dias, onde cada detalhe conta e o estilo fala mais alto.

💺 Garanta já seu horário: app.barbercode.com.br/client/barbearia-dias

📍 Rua Princesa Isabel – Ubiratã

📱 (44) 9 9157-2997

🕒 Seg a Sex: 9h às 20h | Sáb: 8h às 17h

📲 Siga no Instagram: @diasbarber.ubirata

💈 Barbearia Dias – Seu estilo, nossa paixão!

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