🔥 SEXTOU COM COMBO BRAVAZZE! 🍕🥤

A combinação perfeita para começar o fim de semana com muito sabor:

🍕 Pizza Grande + Guaraná Antarctica 2L

De R$ 83,00 por R$ 77,00 🤩

Escolha seus sabores favoritos e aproveite a sexta do jeito que ela merece: com Bravazze na mesa! ❤️

⚠️ Promoção válida somente nesta sexta-feira.

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Bravazze Pizza — O Sabor que Conquista!

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