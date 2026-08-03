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Siate atende pessoa ferida no Bairro Clarito

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Siate atende pessoa ferida no Bairro Clarito
Siate atende pessoa ferida no Bairro Clarito

Por Isabella Chiaradia

Atualizado em

Uma equipe do Siate foi mobilizada na tarde desta segunda-feira (3) para prestar atendimento a uma vítima de queda de plano elevado em Cascavel.

O acidente ocorreu na Avenida Pintassilgo, no Bairro Clarito. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a altura da queda ou a gravidade dos ferimentos.

As circunstâncias que levaram à queda ainda não foram informadas.

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