Siate atende pessoa ferida no Bairro Clarito

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Por Isabella Chiaradia
Atualizado em
Uma equipe do Siate foi mobilizada na tarde desta segunda-feira (3) para prestar atendimento a uma vítima de queda de plano elevado em Cascavel.
O acidente ocorreu na Avenida Pintassilgo, no Bairro Clarito. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a altura da queda ou a gravidade dos ferimentos.
As circunstâncias que levaram à queda ainda não foram informadas.
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