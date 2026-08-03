Siate atende pessoa ferida no Bairro Clarito

Uma equipe do Siate foi mobilizada na tarde desta segunda-feira (3) para prestar atendimento a uma vítima de queda de plano elevado em Cascavel.

O acidente ocorreu na Avenida Pintassilgo, no Bairro Clarito. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a altura da queda ou a gravidade dos ferimentos.

As circunstâncias que levaram à queda ainda não foram informadas.