Simulação computacional na indústria: como a tecnologia das fábricas virtuais está aumentando a produtividade e reduzindo custos operacionais

A simulação computacional transforma o chão de fábrica ao permitir testes de eficiência em ambientes digitais antes de qualquer alteração física real.

A indústria moderna enfrenta o desafio constante de aumentar a produtividade e eliminar gargalos sem interromper a rotina produtiva. Para resolver isso, a simulação computacional surge como uma estratégia indispensável para empresas que desejam inovar com segurança.

Ao criar modelos digitais que reproduzem máquinas e fluxos de trabalho, os gestores conseguem prever resultados e testar novas possibilidades. Essa tecnologia permite que a tomada de decisão seja baseada em dados concretos, evitando prejuízos com investimentos errados.

Conforme informações divulgadas pelo Instituto Senai de Tecnologia em Produtividade, essa abordagem permite que as empresas analisem o comportamento dos processos produtivos em um ambiente virtual, funcionando como um laboratório de alta precisão.

O papel dos Gêmeos Digitais na eficiência industrial

A tecnologia de Gêmeo Digital, ou Digital Twin, é o coração dessa transformação. Ela permite reproduzir fielmente o funcionamento de equipamentos e rotinas operacionais, utilizando modelos matemáticos avançados para simular o dia a dia da fábrica.

Com esse recurso, a indústria pode avaliar diferentes cenários sem precisar parar a produção. É possível identificar exatamente onde estão os gargalos, otimizar a movimentação de materiais e garantir que cada mudança traga o retorno esperado.

Caso prático: a otimização na Leax do Brasil

Um exemplo claro dessa tecnologia ocorreu na Leax do Brasil, com a consultoria do Senai Paraná. O projeto focou em reduzir movimentações internas desnecessárias e otimizar o abastecimento da fábrica para preparar a estrutura para futuras expansões.

Ao simular a movimentação de operadores e empilhadeiras, os especialistas descobriram que o tempo perdido em deslocamentos era excessivo. Com a reorganização dos estoques intermediários, o tempo de deslocamento caiu de 41,7 minutos para 26,06 minutos, uma redução de 37,5%.

Ganhos estratégicos e expansão sem obras

Além da economia de tempo, a simulação computacional permitiu a criação de um hub logístico centralizado. Isso liberou áreas que antes eram usadas para armazenamento descentralizado, criando espaço para novos equipamentos sem a necessidade de ampliar a estrutura física.

Segundo André Gemael D’Avila, gerente de engenharia da Leax do Brasil, a grande vantagem é conseguir enxergar os impactos antes de realizar qualquer alteração física. Ele afirma que a empresa consegue tomar decisões com muito mais segurança, reduzindo riscos e evitando investimentos baseados apenas em suposições.

Produtividade e o futuro da manufatura

A aplicação da simulação industrial não apenas corrige problemas pontuais, mas prepara a planta para um crescimento sustentável. A estimativa é que o projeto traga um ganho de produtividade entre 8% e 15% para a companhia, otimizando os recursos já existentes.

Valdir Ribeiro da Silva, supervisor do IST de Produtividade, reforça que a ferramenta torna os investimentos mais assertivos. Ao planejar com evidências digitais, a empresa evita retrabalhos e garante que cada centavo investido contribua diretamente para a eficiência operacional.

Perguntas frequentes (FAQ)

O que é a simulação computacional na indústria? É uma tecnologia que cria modelos digitais da fábrica para testar mudanças e melhorias antes de implementá-las no mundo real.

Quais são os principais benefícios dessa tecnologia? Os benefícios incluem a redução de custos, maior velocidade na implementação de melhorias, otimização de processos e tomada de decisões mais seguras.

O que é um Gêmeo Digital? É uma representação virtual precisa de um processo ou produto real, usada para analisar comportamentos e prever resultados com base em dados.

É necessário interromper a produção para realizar a simulação? Não, a grande vantagem da simulação é justamente permitir testes em um ambiente virtual, sem causar qualquer interferência na operação real da fábrica.

Qual o impacto no ganho de produtividade? Projetos de simulação bem aplicados podem gerar aumentos significativos, variando entre 8% e 15% na produtividade, dependendo da complexidade e dos gargalos identificados.