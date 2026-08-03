Grupo é preso ao tentar vender bolsa de luxo furtada de R$ 28 mil por apenas R$ 10 mil em brechó de Curitiba

Uma tentativa frustrada de revenda de uma bolsa de luxo avaliada em R$ 28 mil levou à prisão de quatro pessoas envolvidas em um esquema de furto em Curitiba.

A ação criminosa começou com o furto do acessório de alto valor em um estabelecimento comercial na última quinta-feira, dia 30. O crime foi registrado por câmeras de segurança que flagraram a dinâmica da ação.

Após o furto, o grupo tentou lucrar rapidamente com o item, oferecendo a bolsa de luxo em outro brechó da capital paranaense por um preço muito abaixo do mercado, o que gerou suspeitas imediatas.

Conforme informações divulgadas pelo portal de notícias g1, o caso terminou com a prisão de todos os envolvidos após a rápida intervenção policial motivada pela desconfiança da proprietária do segundo estabelecimento.

O flagrante do furto e a tentativa de revenda

As imagens de segurança mostram claramente um casal entrando no brechó original e subtraindo a bolsa de luxo sem realizar o pagamento. O item, que possui um valor de mercado de R$ 28 mil, tornou-se o alvo principal da investigação policial.

Para tentar despistar as autoridades, o casal contratou duas pessoas para realizar a venda do produto em um local diferente. O valor pedido pelos intermediadores foi de apenas R$ 10 mil, uma oferta considerada suspeita pela lojista que recebeu a proposta.

A astúcia da comerciante e a ação policial

A proprietária do segundo brechó, por conhecer profundamente a marca e o modelo da bolsa de luxo, notou que o valor estava muito abaixo do praticado no mercado. Ela decidiu, então, acionar as autoridades de segurança local.

O delegado Diego Ribeiro Martins detalhou que a polícia conseguiu interceptar os dois intermediadores. Eles indicaram que os autores do furto aguardavam em um local próximo para receber o dinheiro da venda ilegal.

Consequências legais para o grupo

Após a identificação dos envolvidos, os quatro suspeitos foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos cabíveis. A polícia segue investigando o caso para verificar se o grupo possui histórico de crimes similares na região.

Este episódio serve como um alerta para o mercado de itens de alto valor, onde a verificação de procedência é essencial para evitar a receptação de produtos furtados, garantindo a segurança dos lojistas e clientes.

Perguntas frequentes sobre o caso

Qual era o valor da bolsa de luxo furtada? A bolsa estava avaliada em R$ 28 mil.

Por quanto o grupo tentou vender o item? Os suspeitos tentaram revender a peça por R$ 10 mil.

Como a polícia descobriu o crime? A dona do brechó desconfiou do valor baixo e acionou a polícia.

Quantas pessoas foram presas ao todo? Ao todo, quatro pessoas foram detidas por envolvimento no caso.

Onde ocorreu o furto da bolsa de luxo? O crime foi registrado em um brechó localizado na cidade de Curitiba.