Sob o olhar atento de Al-Oweis... Salem Al-Dosari avança rumo ao trono histórico de Al-Da’ee

Salem Al-Dossari, capitão da seleção saudita, continuou sua jornada rumo ao recorde histórico dos jogadores do “Verde” na Copa do Mundo, liderado pelo lendário goleiro Mohammed Al-Deayea, sob o olhar atento de seu companheiro Mohammed Al-Owais.

A seleção saudita enfrenta a Espanha hoje, domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, anunciou a escalação oficial para a partida, que contou com a presença da dupla Salem Al-Dossari e Mohammed Al-Owais pela segunda vez consecutiva, após o confronto contra o Uruguai.

Segundo o jornalista saudita Nawaf Al-Aqil, Salem Al-Dossari disputará sua oitava partida na história da Copa do Mundo, após ter participado de três partidas na Copa do Mundo de 2018 e outras três em 2022, além do jogo contra o Uruguai.

O “Tornado” ocupa o quinto lugar na lista dos jogadores sauditas com mais participações em partidas da Copa do Mundo, a apenas uma partida de distância de três jogadores: Sami Al-Jaber, Hussein Abdul Ghani e Abdullah Suleiman.

Al-Dosari precisa de mais duas partidas para chegar à liderança, empatado com o goleiro Mohammed Al-Da’ei, que disputou 10 partidas, o que significa que a “Selecção Verde” precisa se classificar para as oitavas de final.

Já Al-Owais ocupa o sexto lugar nessa lista, já que essa partida será a sexta dele na história da Copa do Mundo, após ter disputado quatro partidas nas edições de 2018 e 2022, além da partida contra o Uruguai.