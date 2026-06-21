Paquito do Xou da Xuxa morre e família não divulga a causa

O corpo de Robson Barros, conhecido por integrar a primeira geração dos Paquitos no programa de Xuxa, será sepultado às 14h30 deste domingo (21), no Cemitério de Congonhas, na zona sul da capital paulista. O ex-assistente de palco morreu no sábado (20), aos 57 anos.

A morte foi comunicada por familiares e amigos por meio das redes sociais. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa do falecimento.

Chamado carinhosamente de Rob pelos colegas e fãs, Robson fez parte do grupo que acompanhava Xuxa no “Xou da Xuxa”, atração que marcou a televisão brasileira entre as décadas de 1980 e 1990. Os Paquitos participavam das brincadeiras, quadros e apresentações musicais do programa, além de estarem presentes em eventos e turnês ligados ao universo da apresentadora.

Robson permaneceu na equipe entre 1989 e 1992, período em que a atração alcançou grande popularidade e consolidou seu formato voltado ao público infantil e adolescente, combinando entretenimento, música e interação com a plateia.

Além da passagem pelo programa de Xuxa, ele também atuou como assistente de palco de Sérgio Mallandro durante trabalhos na TV Globo.

A notícia da morte provocou manifestações de pesar entre antigos companheiros de trabalho. Nas redes sociais, Alexandre Canhoni, que também integrou o grupo dos Paquitos, prestou homenagem ao amigo. “Que o espírito de Deus console toda a família. Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento de Robson. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos”, escreveu.