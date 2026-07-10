Sorteio de R$ 45 milhões desta quinta (09/07)

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A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (09) o aguardado sorteio do concurso 3029 da Mega-Sena. Após acumular no sorteio anterior, a principal loteria do país promete pagar um prêmio estimado em R$ 45 milhões para quem cravar as seis dezenas.
O sorteio acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais da instituição. As apostas puderam ser feitas até as 20h.
Assim que as bolas forem sorteadas e o rateio oficial for processado pela Caixa, os números e os detalhes dos ganhadores aparecerão atualizados nesta página.
Se você está começando a apostar ou deseja entender melhor a mecânica de distribuição e probabilidades da maior loteria do Brasil, confira as regras oficiais baseadas na Caixa Econômica Federal.
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para participar, você deve marcar de 6 a 20 números do cartão.
Quanto mais números você marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio principal. Uma aposta simples (6 números) custa R$ 6,00.
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta (R$)
|Probabilidade de Ganhar (Sena)
|6 números
|R$ 6,00
|1 em 50.063.860
|7 números
|R$ 35,00
|1 em 7.151.980
|8 números
|R$ 140,00
|1 em 1.787.995
|9 números
|R$ 420,00
|1 em 595.998
|10 números
|R$ 1.050,00
|1 em 238.399
Atenção aos canais digitais: Se optar por jogar pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa, o valor mínimo de compra por carrinho de apostas (somando qualquer jogo) é de R$ 30,00.
O Bolão Caixa é a modalidade ideal para quem quer jogar em grupo com segurança. Cada participante recebe um recibo de cota individual, o que garante o direito de resgatar sua parte do prêmio de forma totalmente independente em caso de vitória.
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