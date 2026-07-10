Uma carreta carregada com adubo provocou momentos de tensão na madrugada deste d…

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Uma carreta carregada com adubo provocou momentos de tensão na madrugada deste domingo (14), em Arapongas. O veículo desceu desgovernado pela Rua Papagaio Verdadeiro e percorreu cerca de uma quadra, causando diversos prejuízos.
De acordo com informações, o motorista já havia chegado em casa e jantava quando a carreta começou a se movimentar sozinha. Durante o trajeto, o veículo atingiu carros estacionados, residências e postes de energia elétrica.
Entre os veículos danificados estão um Volkswagen Gol, um Ford Fiesta, um pequeno caminhão de frete e uma caminhonete que estava estacionada dentro de uma residência. Algumas casas também sofreram danos estruturais.
A carreta ainda derrubou postes de energia antes de parar. Equipes da Copel, Defesa Civil, Guarda Municipal e Polícia Militar foram mobilizadas para isolar a área, garantir a segurança dos moradores e avaliar os prejuízos.
Apesar da destruição e do susto, ninguém ficou ferido. As estimativas iniciais apontam que os prejuízos podem ultrapassar R$ 500 mil.
As circunstâncias que fizeram a carreta se movimentar serão investigadas.
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