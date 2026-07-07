SUA EMPRESA ESTÁ COM O LTCAT EM DIA?Com o PPP em formato eletrônico, manter o …

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Com o PPP em formato eletrônico, manter o LTCAT atualizado é fundamental para garantir informações corretas sobre a exposição dos colaboradores aos riscos ocupacionais, evitando inconsistências que podem gerar passivos trabalhistas e previdenciários.

Além de atender às exigências legais, uma documentação regularizada proporciona mais segurança para a empresa e tranquilidade para empregadores e colaboradores.

✅ Elaboração e atualização de LTCAT

✅ PPP em formato eletrônico

✅ Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho ✅ Mais proteção para a sua empresa

Conte com a equipe da Medenge para manter toda a documentação em conformidade.

Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho

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📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador

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