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📋 SUA EMPRESA ESTÁ COM O LTCAT EM DIA?
Com o PPP em formato eletrônico, manter o LTCAT atualizado é fundamental para garantir informações corretas sobre a exposição dos colaboradores aos riscos ocupacionais, evitando inconsistências que podem gerar passivos trabalhistas e previdenciários.
Além de atender às exigências legais, uma documentação regularizada proporciona mais segurança para a empresa e tranquilidade para empregadores e colaboradores.
✅ Elaboração e atualização de LTCAT
✅ PPP em formato eletrônico
✅ Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho ✅ Mais proteção para a sua empresa
Conte com a equipe da Medenge para manter toda a documentação em conformidade.
Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho
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