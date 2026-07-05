SUA EMPRESA ESTÁ EM DIA COM AS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA?O Laudo de Periculosida…

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O Laudo de Periculosidade é essencial para identificar atividades que expõem os trabalhadores a riscos acentuados, como contato com inflamáveis, eletricidade, explosivos e outras situações previstas na legislação trabalhista.

✅ Identificação dos riscos ocupacionais

✅ Mais segurança jurídica para a empresa

✅ Atendimento às exigências legais

✅ Proteção para colaboradores e empregadores

Uma avaliação técnica adequada evita problemas futuros, reduz riscos e garante que sua empresa atue com mais segurança, conformidade e tranquilidade.

Conte com a Medenge para realizar a avaliação e manter toda a documentação em dia.

Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho

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