Amador de Uberlândia 2026: Voluntários brilha na 7ª rodada e garante vaga no mata-mata

O atual campeão Voluntários segue imbatível no Campeonato Amador de Uberlândia 2026 após vencer o Tocantins e assegurar sua liderança absoluta no Grupo A

A sétima rodada do Campeonato Amador de Uberlândia 2026 trouxe definições importantes para o futuro da competição. Conforme informação divulgada pelo ge, o time do Voluntários, que detém o título atual do torneio, consolidou sua excelente fase ao vencer o Tocantins pelo placar de 4 a 1.

Com este resultado expressivo, o Voluntários tornou-se a única equipe da competição a manter um aproveitamento de 100% após sete rodadas disputadas. A vitória não apenas isolou o clube na liderança do Grupo A, como também garantiu antecipadamente a sua classificação matemática para a fase de oitavas de final.

A disputa segue movimentada e conta com a parceria da TV Integração, que realiza a transmissão oficial de uma partida por rodada através do canal Integração Records no YouTube, permitindo que os torcedores acompanhem de perto o desempenho de suas equipes favoritas.

Classificados para o mata-mata

Além do líder Voluntários, o Grupo A já possui outros times garantidos na próxima etapa do certame. Segundo os dados do ge, as equipes do Granada e do América também asseguraram suas vagas nas oitavas de final. A competição segue em ritmo intenso para definir os últimos detalhes da tabela antes do início dos confrontos eliminatórios.

Cenário no Grupo B

A situação na Chave B também está bem encaminhada, com cinco clubes confirmados na fase de mata-mata. De acordo com o levantamento feito pelo portal ge, as equipes do Dona Zulmira, Unisport, Floresta, Luizote e Roda Viva já garantiram presença na sequência da disputa, demonstrando o equilíbrio técnico desta edição do Amador de Uberlândia.

Próximos passos e formato

O calendário oficial prevê a realização da oitava rodada para o próximo domingo, 20 de setembro, com dez jogos simultâneos marcados para as 10h. O regulamento estabelece que as 20 equipes da Divisão Especial, divididas em duas chaves, jogam em turno único. Os oito primeiros de cada grupo avançam, enquanto os dois últimos colocados são rebaixados para a Divisão de Acesso.

As fases de oitavas e quartas de final serão decididas em jogo único, aumentando a pressão sobre os times. A semifinal será disputada em jogos de ida e volta, enquanto a grande final, marcada para o dia 15 de novembro, será decidida em uma única partida, definindo o novo campeão da temporada.

Perguntas frequentes sobre o torneio

Qual time é o único com 100% de aproveitamento? O Voluntários é a única equipe que venceu todos os seus jogos até o momento, totalizando 100% de aproveitamento.

Onde posso assistir aos jogos do Amador de Uberlândia? As partidas são transmitidas pelo canal Integração Records, no YouTube, em parceria com a TV Integração.

Quais equipes já garantiram vaga nas oitavas de final? No Grupo A, Voluntários, Granada e América estão garantidos. No Grupo B, Dona Zulmira, Unisport, Floresta, Luizote e Roda Viva já se classificaram.

Como funciona a fase final da competição? As oitavas e quartas serão em jogo único, a semifinal terá ida e volta, e a final será decidida em uma única partida.

Quando será a final do campeonato? A grande decisão do Campeonato Amador de Uberlândia 2026 está marcada para o dia 15 de novembro.