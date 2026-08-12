Suspeito de aplicar golpe e abandonar mulheres marroquinas é preso no Paraná

Um homem suspeito de aplicar golpes em duas mulheres marroquinas foi preso preventivamente em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná, nesta terça-feira (11). Segundo informações da Polícia Civil, ele também é marroquino e possui situação regular no Brasil, conforme constatado pela Polícia Federal.

A investigação apura crimes de estelionato, lesão corporal e dano. Conforme relato da polícia, as duas mulheres foram deixadas pelo suspeito na rodoviária da cidade após entregarem dinheiro para que ele regularizasse suas situações migratórias.

Promessa e abandono

De acordo com o delegado Adriano Diogo, as vítimas chegaram ao Brasil e ficaram em um abrigo em São Paulo antes de conhecerem o suspeito por redes sociais. Ele prometeu ajudá-las a regularizar a permanência no país, inclusive sugerindo mudança para Cornélio Procópio, afirmando que a cidade ofereceria melhor qualidade de vida para elas e seus filhos.

Após chegarem a uma casa alugada pelo suspeito na cidade paranaense, as mulheres fizeram o pagamento pelo serviço prometido. Contudo, logo em seguida foram abandonadas na rodoviária local. Uma das vítimas conseguiu sair do veículo durante o trajeto e solicitar ajuda à Polícia Militar.

Violência e apoio às vítimas

Relatos indicam que a mulher e seu filho foram agredidos pelo suspeito quando questionaram suas atitudes. Após o resgate, as duas mulheres e as três crianças, de idades entre 1 e 7 anos, foram levadas a um abrigo municipal em Cornélio Procópio, onde recebem apoio psicossocial.

Versão do suspeito

Durante depoimento, o homem negou as acusações e afirmou que pretendia ajudar as mulheres, que estariam passando fome nas ruas de São Paulo. Ele alegou que uma delas, irmã de um amigo, solicitou ajuda para se mudar para o Paraná e apresentou documentos e comprovantes de pagamento para a viagem delas.

O delegado ressaltou que a versão do suspeito apresenta contradições, especialmente sobre o tratamento dado às vítimas. Além disso, alegou que retirou as mulheres da casa porque o proprietário exigiu a saída de todos os moradores.