🤤 Tem cheirinho de salgado quentinho no ar…

Nesta terça-feira, o seu lanche favorito está esperando por você no Paraná Supermercados! 😍

🌟 Coxinha

🌟 Quibe

🌟 Risóles

🌟 Croquete

💥 Salgado médio por apenas R$ 1,00 a unidade!

Passe em uma das lojas da rede e aproveite essa oferta especial. Qualidade, sabor e economia esperando por você!

📍 Paraná Supermercados

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

👉 @paranasupermercados

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