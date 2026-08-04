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🤤 Tem cheirinho de salgado quentinho no ar…
Nesta terça-feira, o seu lanche favorito está esperando por você no Paraná Supermercados! 😍
🌟 Coxinha
🌟 Quibe
🌟 Risóles
🌟 Croquete
💥 Salgado médio por apenas R$ 1,00 a unidade!
Passe em uma das lojas da rede e aproveite essa oferta especial. Qualidade, sabor e economia esperando por você!
📍 Paraná Supermercados
📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados
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