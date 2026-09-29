Taís Araujo aparece com cabelo curtinho no Le Défilé da LOréal Paris

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
segundo CGN da Agência Estado Publicado pela CGN, Taís Araujo surpreendeu ao revelar uma mudança no visual na segunda-feira, 28 de setembro de 2026. A atriz abandonou os cabelos longos e adotou um corte bem curto apresentado durante o Le Défilé da LOréal Paris.
O desfile, realizado em frente à Torre Eiffel como parte da Semana de Moda de Paris, foi o cenário da estreia do novo visual. A divulgação ocorreu em um vídeo publicado por Taís em sua conta no Instagram, segundo CGN.
No post citado pela Agência Estado, Taís escreveu: “Hoje, eu quero ser uma mulher de cabelo curto, marrom, desfilando debaixo da Torre Eiffel. Pisando firme, realizando o que a Taíszinha do Méier nem ousava sonhar”. A matéria informa que a atriz circulou pela capital francesa nos dias anteriores sem revelar o corte.
O vídeo do desfile publicado por Taís recebeu elogios de amigos e admiradores, registrados pela reportagem da Agência Estado. Entre as reações estão a do marido Lázaro Ramos: “Linda demais. Maravilhosa. Te amo.” A atriz Viola Davis declarou: “Linda! Te Amo, Tais”; Ivete Sangalo comentou: “Eu grito: Mara! E vocês gritam: -vilhosa”; e Camila Pitanga publicou uma sequência de elogios: “Deusa, deusa, deusa.”
A matéria também cita que outras três brasileiras participaram do desfile: Anitta, Bella Campos e Liniker. Entre as personalidades internacionais presentes na passarela estavam Jane Fonda, Kendall Jenner e Viola Davis; a apresentação terminou com participação de Céline Dion, segundo CGN.