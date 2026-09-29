Taís Araujo aparece com cabelo curtinho no Le Défilé da LOréal Paris

Taís Araujo cabelo curtinho: atriz exibiu corte curto no Le Défilé em frente à Torre Eiffel; publicação no Instagram rendeu elogios de Lázaro Ramos e colegas

segundo CGN da Agência Estado Publicado pela CGN, Taís Araujo surpreendeu ao revelar uma mudança no visual na segunda-feira, 28 de setembro de 2026. A atriz abandonou os cabelos longos e adotou um corte bem curto apresentado durante o Le Défilé da LOréal Paris.

O desfile, realizado em frente à Torre Eiffel como parte da Semana de Moda de Paris, foi o cenário da estreia do novo visual. A divulgação ocorreu em um vídeo publicado por Taís em sua conta no Instagram, segundo CGN.

Transformação e publicação

No post citado pela Agência Estado, Taís escreveu: “Hoje, eu quero ser uma mulher de cabelo curto, marrom, desfilando debaixo da Torre Eiffel. Pisando firme, realizando o que a Taíszinha do Méier nem ousava sonhar”. A matéria informa que a atriz circulou pela capital francesa nos dias anteriores sem revelar o corte.

Reações de colegas e familiares

O vídeo do desfile publicado por Taís recebeu elogios de amigos e admiradores, registrados pela reportagem da Agência Estado. Entre as reações estão a do marido Lázaro Ramos: “Linda demais. Maravilhosa. Te amo.” A atriz Viola Davis declarou: “Linda! Te Amo, Tais”; Ivete Sangalo comentou: “Eu grito: Mara! E vocês gritam: -vilhosa”; e Camila Pitanga publicou uma sequência de elogios: “Deusa, deusa, deusa.”

Outras participações no evento

A matéria também cita que outras três brasileiras participaram do desfile: Anitta, Bella Campos e Liniker. Entre as personalidades internacionais presentes na passarela estavam Jane Fonda, Kendall Jenner e Viola Davis; a apresentação terminou com participação de Céline Dion, segundo CGN.