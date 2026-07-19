Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de julho de 2026

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
A semana trará crescimento, amadurecimento e transformação. Segundo as cartas do tarot, haverá oportunidades para fortalecer relacionamentos, organizar a vida financeira, investir em novos projetos e tomar decisões com mais equilíbrio, mas também será necessário lidar com desafios que exigirão paciência, autocontrole e inteligência emocional. Algumas pessoas colherão os frutos de esforços passados, enquanto outras serão convidadas a abandonar padrões limitantes para abrir espaço ao novo.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!
A semana exigirá autocontrole e inteligência emocional, revela a carta “A Força”. Nem toda batalha precisa ser vencida pela impulsividade. Sua maior conquista acontecerá quando você agir com equilíbrio e confiança.
Segundo a carta “6 de Ouros”, o universo favorecerá trocas justas e recompensas. Uma ajuda inesperada poderá surgir, ou você será reconhecido(a) por algo que fez no passado. O período também será positivo para organizar as finanças.
Sua clareza mental será essencial para resolver pendências, mostra a carta “Rainha de Espadas”. Por isso, evite agir pela emoção e confie na lógica. Conversas importantes poderão trazer definições que você aguardava há algum tempo.
A carta “10 de Copas” mostra que será uma semana de harmonia, felicidade e fortalecimento dos laços familiares e afetivos. Boas notícias poderão transformar o ambiente ao seu redor e trazer uma sensação de paz.
Novas oportunidades ligadas ao trabalho, aos estudos ou ao dinheiro começarão a surgir, mostra a carta “Valete de Ouros”. Será uma excelente semana para investir no seu crescimento e aprender algo novo.
Pequenos conflitos ou disputas poderão surgir durante a semana, alerta a carta “5 de Paus”. Por isso, evite entrar em competições desnecessárias e concentre sua energia naquilo que realmente depende de você.
A carta “O Hierofante” indica que o período favorecerá aprendizados, espiritualidade e decisões baseadas na experiência. Assim, conselhos de pessoas mais maduras poderão fazer toda a diferença nos próximos dias.
O coração entrará em uma fase de renovação. A carta “Ás de Copas” anuncia novos sentimentos, reconciliações ou momentos de grande conexão emocional. Nesta semana, permita-se viver o amor de forma mais leve.
A semana favorecerá celebrações, conquistas e estabilidade, indica a carta “4 de Paus”. Assim, um projeto poderá chegar ao resultado esperado, ou um momento especial poderá ser compartilhado com pessoas importantes.
A paciência será recompensada, revela a carta “7 de Ouros”. Mesmo que os resultados pareçam lentos, tudo está amadurecendo no tempo certo. Continue investindo nos seus objetivos, sem desistir.
Uma proposta interessante ou uma declaração inesperada poderá movimentar sua vida afetiva, mostra a carta “Cavaleiro de Copas”. A criatividade também estará em alta, favorecendo novos projetos e inspirações.
A semana pedirá atenção aos excessos, aos impulsos e aos padrões que limitam seu crescimento, indica a carta “O Diabo”. Por isso, reconhecer aquilo que prende você será o primeiro passo para conquistar mais liberdade.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.
Home Page – Início
Fonte do Artigo
See more: The Global Track