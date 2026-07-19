Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de julho de 2026

A semana trará crescimento, amadurecimento e transformação. Segundo as cartas do tarot, haverá oportunidades para fortalecer relacionamentos, organizar a vida financeira, investir em novos projetos e tomar decisões com mais equilíbrio, mas também será necessário lidar com desafios que exigirão paciência, autocontrole e inteligência emocional. Algumas pessoas colherão os frutos de esforços passados, enquanto outras serão convidadas a abandonar padrões limitantes para abrir espaço ao novo.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries — A Força

A semana do ariano exigirá autocontrole e inteligência emocional (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

A semana exigirá autocontrole e inteligência emocional, revela a carta “A Força”. Nem toda batalha precisa ser vencida pela impulsividade. Sua maior conquista acontecerá quando você agir com equilíbrio e confiança.

Touro — 6 de Ouros

A semana do taurino será positiva para organizar as finanças (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

Segundo a carta “6 de Ouros”, o universo favorecerá trocas justas e recompensas. Uma ajuda inesperada poderá surgir, ou você será reconhecido(a) por algo que fez no passado. O período também será positivo para organizar as finanças.

Gêmeos — Rainha de Espadas

Conversas importantes poderão trazer definições que o geminiano aguardava há algum tempo (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

Sua clareza mental será essencial para resolver pendências, mostra a carta “Rainha de Espadas”. Por isso, evite agir pela emoção e confie na lógica. Conversas importantes poderão trazer definições que você aguardava há algum tempo.

Câncer — 10 de Copas

Para o canceriano, será uma semana de harmonia, felicidade e fortalecimento dos laços familiares e afetivos (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” mostra que será uma semana de harmonia, felicidade e fortalecimento dos laços familiares e afetivos. Boas notícias poderão transformar o ambiente ao seu redor e trazer uma sensação de paz.

Leão — Valete de Ouros

Será um excelente período para o leonino investir no próprio crescimento e aprender algo novo (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

Novas oportunidades ligadas ao trabalho, aos estudos ou ao dinheiro começarão a surgir, mostra a carta “Valete de Ouros”. Será uma excelente semana para investir no seu crescimento e aprender algo novo.

Virgem — 5 de Paus

O virginiano deverá concentrar energia naquilo que realmente depende dele (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

Pequenos conflitos ou disputas poderão surgir durante a semana, alerta a carta “5 de Paus”. Por isso, evite entrar em competições desnecessárias e concentre sua energia naquilo que realmente depende de você.

Libra — O Hierofante

Para o libriano, o período favorecerá aprendizados, espiritualidade e decisões baseadas na experiência (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” indica que o período favorecerá aprendizados, espiritualidade e decisões baseadas na experiência. Assim, conselhos de pessoas mais maduras poderão fazer toda a diferença nos próximos dias.

Escorpião — Ás de Copas

O período trará novos sentimentos, reconciliações ou momentos de grande conexão emocional ao escorpiano (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

O coração entrará em uma fase de renovação. A carta “Ás de Copas” anuncia novos sentimentos, reconciliações ou momentos de grande conexão emocional. Nesta semana, permita-se viver o amor de forma mais leve.

Sagitário — 4 de Paus

Um projeto do sagitariano poderá chegar ao resultado esperado (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

A semana favorecerá celebrações, conquistas e estabilidade, indica a carta “4 de Paus”. Assim, um projeto poderá chegar ao resultado esperado, ou um momento especial poderá ser compartilhado com pessoas importantes.

Capricórnio — 7 de Ouros

O capricorniano deverá continuar investindo nos próprios objetivos (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

A paciência será recompensada, revela a carta “7 de Ouros”. Mesmo que os resultados pareçam lentos, tudo está amadurecendo no tempo certo. Continue investindo nos seus objetivos, sem desistir.

Aquário — Cavaleiro de Copas

A criatividade do aquariano estará em alta, favorecendo novos projetos e inspirações (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

Uma proposta interessante ou uma declaração inesperada poderá movimentar sua vida afetiva, mostra a carta “Cavaleiro de Copas”. A criatividade também estará em alta, favorecendo novos projetos e inspirações.

Peixes — O Diabo

O pisciano precisará ter atenção aos excessos, aos impulsos e aos padrões que limitam seu crescimento (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

A semana pedirá atenção aos excessos, aos impulsos e aos padrões que limitam seu crescimento, indica a carta “O Diabo”. Por isso, reconhecer aquilo que prende você será o primeiro passo para conquistar mais liberdade.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.