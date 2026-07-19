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'Ficha foi caindo', diz Bianka Carvalho sobre menina que perdeu a mãe

‘Ficha foi caindo’, diz Bianka Carvalho sobre menina que perdeu a mãe

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'Ficha foi caindo', diz Bianka Carvalho sobre menina que perdeu a mãe
1 de 1 Menina emociona ao falar de saudade da mãe durante Festa do Carmo, no Recife — Foto: Reprodução/TV Globo

O luto é ruim em qualquer idade, imagina para uma criança entender o que está passando. A mãezinha dela morreu no dia 11 de maio. Ela fez aniversário pouco depois, 8 anos, como ela diz aí na entrevista: ‘Fiz 8 anos sem a minha mãezinha’. Gente, foi tão impactante que demorou muito para a ficha cair, e a ficha foi caindo enquanto eu elaborava e ela também elaborava o que estava sentindo

— Bianka Carvalho

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