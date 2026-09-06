Técnico Caio Simões aponta falhas nas finalizações após derrota do Caiçara na estreia da Série B Piauiense

Após estreia negativa, o técnico Caio Simões sinaliza que o Caiçara precisa urgentemente corrigir erros de pontaria e marcação para buscar a recuperação na Série B do Piauiense

O Caiçara iniciou sua trajetória na Série B do Campeonato Piauiense com um resultado abaixo do esperado. A equipe foi superada pelo 4 de Julho por 3 a 0, em partida disputada no último sábado, o que deixou o time alvirrubro na lanterna da competição logo na primeira rodada.

Conforme informação divulgada pelo portal ge, o técnico Caio Simões não poupou críticas ao desempenho ofensivo do grupo. O treinador destacou que a falta de eficiência nas finalizações foi um dos pontos cruciais que impediram um resultado diferente para a equipe durante o confronto.

Análise sobre o desempenho em campo

Segundo o comandante, o início da partida foi complicado para o Caiçara, mas a equipe conseguiu se encontrar após os 15 minutos iniciais. Caio Simões ressaltou que, apesar de ter criado chances claras, o time não conseguiu concluir as jogadas em gol, o que acabou custando caro diante de um adversário bem postado.

O treinador também apontou um erro específico no primeiro gol sofrido, quando houve uma falha de posicionamento dos atacantes que trocaram de lado. O 4 de Julho aproveitou as oportunidades, marcando com Luan, Wendel e um gol contra de Antônio, consolidando a vitória e assumindo a liderança momentânea da competição.

Desafios na marcação e bola parada

Além da dificuldade ofensiva, o setor defensivo também foi alvo de atenção do técnico. Caio Simões admitiu que o grupo cometeu erros de marcação, especialmente em lances de bola parada, que resultaram no segundo gol do adversário. O treinador reforçou que o foco agora é trabalhar a correção desses problemas em um curto espaço de tempo.

O Caiçara agora busca virar a página rapidamente. Com zero pontos e um saldo negativo de três gols, o elenco já se prepara para o próximo desafio. A equipe volta a campo no dia 8 de setembro, às 19h, para enfrentar o River-PI no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Perguntas frequentes (FAQ)

Qual foi o placar da estreia do Caiçara na Série B? O Caiçara perdeu por 3 a 0 para o 4 de Julho.

Quais foram os principais erros apontados pelo técnico Caio Simões? O treinador destacou a ineficiência nas finalizações e falhas na marcação, principalmente em lances de bola parada.

Quem Marcos os gols da vitória do 4 de Julho? Os gols foram marcados por Luan, Wendel e Antônio (contra).

Quando será o próximo jogo do Caiçara? A equipe enfrenta o River-PI no dia 8 de setembro, às 19h, no estádio Lindolfo Monteiro.

Qual a situação do Caiçara na tabela após a primeira rodada? O Alvirrubro ocupa a lanterna da competição, sem pontos conquistados até o momento.