🚨 VEÍCULO É RETIRADO DO RIO PIQUIRI APÓS ACIDENTE COM MORTE

O Chevrolet Corsa que caiu no Rio Piquiri, nas proximidades da travessia de balsa da BR-272, em Terra Roxa, foi retirado do rio na manhã deste sábado (5).

O acidente aconteceu por volta das 3h, quando o veículo não parou no acesso à balsa e acabou caindo no rio. Segundo a PRF, a embarcação não estava na margem no momento da ocorrência.

O carro permaneceu submerso até a manhã e foi retirado pelas equipes que atuaram no atendimento. Dentro do veículo estava um homem de 23 anos, que não resistiu e morreu no local.

Segundo as informações divulgadas, o veículo era um Chevrolet Corsa, com placas de Terra Roxa. A vítima será encaminhada ao IML após os procedimentos de perícia.

A travessia de balsa foi interrompida durante o atendimento, e o trânsito na região está sendo desviado por Palotina, com orientação para utilização dos trevos de Terra Roxa e Francisco Alves.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes