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🚨 VEÍCULO É RETIRADO DO RIO PIQUIRI APÓS ACIDENTE COM MORTE
O Chevrolet Corsa que caiu no Rio Piquiri, nas proximidades da travessia de balsa da BR-272, em Terra Roxa, foi retirado do rio na manhã deste sábado (5).
O acidente aconteceu por volta das 3h, quando o veículo não parou no acesso à balsa e acabou caindo no rio. Segundo a PRF, a embarcação não estava na margem no momento da ocorrência.
O carro permaneceu submerso até a manhã e foi retirado pelas equipes que atuaram no atendimento. Dentro do veículo estava um homem de 23 anos, que não resistiu e morreu no local.
Segundo as informações divulgadas, o veículo era um Chevrolet Corsa, com placas de Terra Roxa. A vítima será encaminhada ao IML após os procedimentos de perícia.
A travessia de balsa foi interrompida durante o atendimento, e o trânsito na região está sendo desviado por Palotina, com orientação para utilização dos trevos de Terra Roxa e Francisco Alves.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.
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