Arquidiocese de Cascavel pede orações por Dom Adelar antes de cirurgia

Arcebispo emérito Dom Adelar Baruffi passará por novo procedimento cirúrgico nesta semana; arquidiocese promete divulgar atualizações oficiais

A Arquidiocese de Cascavel (PR) pediu à comunidade que inclua nas orações e intenções a saúde de Dom Adelar Baruffi, arcebispo emérito, que será submetido a um novo procedimento cirúrgico nesta semana. A informação foi divulgada em nota mencionada pelo CGN em 06/09/2026.

segundo CGN, a instituição solicita que os fiéis se unam em oração, confiando a recuperação de Dom Adelar à bondade de Deus. A Arquidiocese informou que novas informações sobre o estado de saúde do arcebispo emérito serão divulgadas oficialmente pelos canais de comunicação da instituição.

Pedido de oração

Em comunicado citado pelo CGN, a Arquidiocese convida toda a comunidade a incluir a saúde de Dom Adelar nas orações e intenções pessoais. O pedido enfatiza a união da comunidade em apoio espiritual durante o período do procedimento.

Procedimento e divulgação de informações

O comunicado menciona que Dom Adelar será submetido a um novo procedimento cirúrgico nesta semana, sem detalhar o tipo de intervenção ou local. A Arquidiocese informou que quaisquer novidades sobre o estado de saúde serão publicadas pelos canais oficiais da instituição.

Sobre Dom Adelar Baruffi

Dom Adelar Baruffi é referido no comunicado como arcebispo emérito. Além desse registro, a nota consultada pelo CGN não detalha histórico biográfico, idade ou condições médicas anteriores.