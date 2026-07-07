Tempestades e ventos fortes matam oito pessoas na China; vídeos

Tempestades severas com raios e ventos mataram pelo menos oito pessoas no centro da China, enquanto outras duas morreram devido às chuvas e inundações no sul do país, informou a mídia estatal nesta terça-feira.

Diversas áreas na parte leste da província de Hubei, no centro da China, sofreram “um episódio severo de convecção atmosférica (contraste térmico)” que desencadeou “tempestades e ventos fortes” que mataram oito pessoas, segundo a emissora estatal CCTV. A emissora acrescentou que 275 pessoas ficaram feridas e uma está desaparecida.

“A extensão dos danos está sendo avaliada e as operações de resgate estão em andamento”, disse a CCTV.

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