Veja os números sorteados nesta segunda (06/07)

Nesta segunda-feira (06) a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio de uma das loterias mais queridas pelos brasileiros. O concurso acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio é de R$ 2 milhões, um valor que promete mudar a vida de quem acertar as dezenas, os apostadores de todo o país estão com as atenções voltadas para o Resultado Lotofácil 3728.

Resultado da Lotofácil 3728:

01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir a lista completa de números sorteados e o rateio de prêmios em tempo real.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil faz jus ao nome: é uma das modalidades mais simples de apostar e ganhar. O volante contém 25 números (de 01 a 25), e você deve marcar entre 15 e 20 dezenas.

Aposta Simples: Você escolhe 15 números e paga o valor mínimo de R$ 3,50.

Você escolhe 15 números e paga o valor mínimo de R$ 3,50. Surpresinha: Deixe que o próprio sistema da Caixa escolha os números para você de forma aleatória.

Deixe que o próprio sistema da Caixa escolha os números para você de forma aleatória. Teimosinha: Se você tem números da sorte fixos, pode repetir a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Ganha prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou, a faixa máxima, de 15 números.

Tabela de Preços e Probabilidades

Quanto mais números você marcar no mesmo bilhete, maior o valor cobrado e melhores as suas chances de levar o prêmio principal para casa.

Quantidade de Números Valor da Aposta Probabilidade de Acertar os 15 Números 15 números R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 números R$ 56,00 1 em 204.298 17 números R$ 476,00 1 em 24.035 18 números R$ 2.856,00 1 em 4.006 19 números R$ 13.566,00 1 em 843 20 números R$ 54.264,00 1 em 211

Como funcionam os Bolões da Caixa?

Para quem quer aumentar a probabilidade de ganhar sem gastar uma fortuna sozinho, o Bolão CAIXA é a melhor alternativa. Trata-se de apostas feitas em grupo, com custos divididos em cotas.

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,50. Você pode montar o seu próprio grupo com amigos ou comprar uma cota de um bolão já organizado pelas casas lotéricas (com uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota).