Homem de 20 anos é preso suspeito de chantagear adolescente a gravar nome dele no corpo, diz polícia

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Um homem de 20 anos foi preso preventivamente em 11 de setembro de 2026 suspeito de ameaçar, estuprar, torturar e chantagear uma adolescente de 17 anos de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, informou a Polícia Civil do Paraná.
Segundo a polícia, o suspeito foi detido em Penha, no litoral de Santa Catarina. Ele não teve o nome divulgado.
De acordo com as investigações, o caso começou a ser apurado em junho deste ano após a adolescente procurar a delegacia. Ela afirmou que manteve um relacionamento virtual com o suspeito desde dezembro de 2025 e que, após enviar fotos íntimas a pedido dele, passou a ser chantageada para se automutilar.
A jovem relatou ainda que foi induzida a escrever o nome do suspeito em várias partes do corpo com uma lâmina e que o homem descumpriu medidas protetivas, além de persegui-la pela internet e ameaçar divulgar as imagens íntimas.
“Verificamos que ele especificava, com ordens, os atos que pretendia que ela executasse, evidenciando uma conduta voltada à degradação da vítima, à intensificação das autolesões e ao exercício de controle e dominação psicológica sobre ela”, contou Anielen Matias, delegada da Polícia Civil do Paraná.
A polícia também aponta investigação por maus-tratos a animais (por compartilhamento de imagens de tortura contra pets) e indução à discriminação por raça ou cor (por comentários em plataformas online).
No momento da prisão preventiva foram apreendidos aparelhos eletrônicos e HDs externos que serão periciados. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, informou a polícia.