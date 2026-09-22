A agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira, 22 de setembro, reflete a reta final da campanha com diversas atividades em diferentes estados brasileiros.

Os candidatos à presidência da República seguem com uma rotina intensa de compromissos públicos, que incluem desde caminhadas e carreatas até participações em sabatinas, podcasts e plenárias de mobilização. O objetivo central é conquistar o eleitorado através da exposição direta e do diálogo com diferentes setores da sociedade.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a organização da agenda segue um rodízio diário em ordem alfabética para a cobertura jornalística. O roteiro desta terça-feira demonstra a diversidade de estratégias adotadas pelos concorrentes ao Palácio do Planalto.

Abaixo, apresentamos os detalhes das atividades de cada candidato conforme os dados oficiais disponibilizados até o momento da publicação original do levantamento.

Principais atividades dos candidatos pelo país

Augusto Cury (Avante) tem compromissos em São Paulo, incluindo uma visita à Igreja Casa de Oração do Brás e uma caminhada pelo bairro, encerrando o dia com uma sabatina na Revista Veja. Já Clariana Barão (DC) cumpre agenda em João Pessoa, onde participa da inauguração do comitê de Pedro Coutinho.

Edmilson Costa (PCB) foca sua campanha em Belo Horizonte com panfletagem e caminhada no Centro, além de um ato na Casa dos Jornalistas. Flávio Bolsonaro (PL) dedica o dia ao Maranhão, com uma moto-carreata em São Luís saindo do QG do Capitão e um comício no bairro Cohajap.

Hertz Dias (PSTU) concentrou sua agenda em participações nos podcasts Tamir Convida e IronTalks. Por outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de uma plenária de mobilização com movimentos sociais, centrais sindicais, juristas e artistas no Espaço Cultural Elza Soares, em São Paulo.

Roteiro de Renan Santos e Romeu Zema

Renan Santos (Missão) possui um cronograma extenso. Pela manhã, marca presença em uma missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida (SP), seguida de encontro com apoiadores. À tarde, encontra estudantes na Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, e finaliza a noite com sabatina no Jornal da Record.

Romeu Zema (Novo) cumpre agenda em Poços de Caldas (MG). O candidato participa de uma série de entrevistas para veículos locais, como TV Poços, Jovem Pan Poços e rádio Onda Poços. O dia do político inclui ainda um almoço com empresários no centro da cidade e uma caminhada local durante a tarde.

Caiado, Grassi e candidatos sem agenda

Ronaldo Caiado (PSD) realiza carreatas nas cidades goianas de Buriti Alegre e Morrinhos, finalizando o dia com uma reunião política com lideranças em Luziânia (GO). Wilson Grassi (Democrata) Concede entrevista ao portal A Priori.

Vale destacar que a candidata Samara Martins (UP) não possui agenda pública de campanha para este dia. Já os candidatos Leonardo Avalanche (PRTB) e Rui Costa Pimenta (PCO) não divulgaram seus compromissos oficiais até o fechamento da apuração.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Como é definida a ordem de apresentação dos candidatos nesta agenda? A ordem segue um rodízio diário em ordem alfabética, conforme critérios da EBC.

2. Algum candidato não possui agenda pública para hoje? Sim, a candidata Samara Martins (UP) não registrou compromissos públicos nesta terça-feira.

3. Onde o candidato Flávio Bolsonaro realiza sua carreata? A atividade ocorre em São Luís, no Maranhão, com concentração no QG do Capitão.

4. Quais candidatos não divulgaram seus compromissos? Leonardo Avalanche (PRTB) e Rui Costa Pimenta (PCO) não haviam divulgado suas agendas até o momento da consulta.

5. Onde o candidato Luiz Inácio Lula da Silva participa de plenária? O evento ocorre no Espaço Cultural Elza Soares, localizado na cidade de São Paulo.