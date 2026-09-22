Torre de rádio desaba após temporal em Telêmaco Borba e interrompe sinal de quatro emissoras locais

Temporal causa destruição em Telêmaco Borba e derruba torre de rádio, interrompendo transmissões de quatro emissoras da região dos Campos Gerais

A cidade de Telêmaco Borba, situada na região dos Campos Gerais, no Paraná, foi atingida por uma forte ventania nesta segunda-feira, dia 21 de setembro. O fenômeno climático deixou um rastro de danos significativos em diversos pontos do município, sendo um dos episódios mais graves a queda de uma torre de rádio.

A estrutura estava instalada na região do Mandaçaia e não resistiu à força dos ventos, desabando durante o temporal. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o impacto do colapso causou prejuízos estruturais graves no local onde operam os equipamentos de transmissão.

Abaixo, entenda os detalhes sobre a situação das emissoras e os danos registrados na infraestrutura de comunicação da cidade paranaense.

Impacto nas emissoras de rádio

Com a queda da torre, o telhado e a estrutura física do local de transmissão foram gravemente danificados. Além dos danos materiais na edificação, os equipamentos eletrônicos essenciais para a transmissão do sinal de rádio foram diretamente atingidos pelo impacto da estrutura metálica, que ficou completamente retorcida.

Trabalho de avaliação e suporte

Equipes de manutenção e agentes da Defesa Civil estão percorrendo a cidade de Telêmaco Borba para avaliar a extensão total dos estragos causados pelo temporal. O trabalho de registro de danos segue em andamento em diversas regiões que foram impactadas pela instabilidade climática que atingiu o estado do Paraná.

Perguntas frequentes sobre o desabamento

O que causou o desabamento da torre em Telêmaco Borba? A estrutura desabou devido aos fortes ventos registrados durante o temporal que atingiu a região dos Campos Gerais nesta segunda-feira (21).

Quais emissoras de rádio foram afetadas? As rádios que estão fora do ar são a Rádio T, Rádio Adulta FM, Rádio Nova Mensagem e Rádio Capital do Papel.

Houve previsão de retorno para as transmissões? Não, até o momento as autoridades e as emissoras não divulgaram uma estimativa de prazo para o restabelecimento do sinal.

Onde a torre estava localizada? A estrutura de rádio que desabou estava instalada na região do Mandaçaia, em Telêmaco Borba.

Além da torre, o que mais foi danificado? O impacto destruiu o telhado, a estrutura física do local de transmissão e equipamentos eletrônicos de rádio que estavam instalados no mesmo ponto.