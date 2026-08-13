Tênis com compartimento inusitado revela 67 ampolas de emagrecedores em fiscalização da Receita Federal

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Um par de tênis com um formato considerado esquisito chamou a atenção de fiscais da Receita Federal durante uma fiscalização de rotina em um ônibus de turismo que seguia para Florianópolis. A inspeção detalhada revelou que havia um compartimento clandestino na sola do calçado, onde estavam escondidas 67 ampolas de medicamentos para emagrecimento.
Segundo informações divulgadas pela Receita Federal, a ocorrência aconteceu durante uma ação de combate ao contrabando e descaminho. Os agentes localizaram o material ilícito escondido sob as poltronas do ônibus, demonstrando a criatividade utilizada para tentar burlar a fiscalização.
O calçado suspeito estava sob as poltronas do veículo, o que despertou desconfiança dos fiscais devido ao seu formato. Ao abrir a sola do tênis, os agentes descobriram o compartimento preparado especialmente para transportar o medicamento de forma clandestina.
Foram encontradas 67 ampolas distribuídas no interior do tênis, todas direcionadas para emagrecimento. A ação reforça o trabalho da Receita Federal no monitoramento de objetos incomuns que possam servir para o transporte ilegal de produtos.
O caso ilustra os desafios enfrentados pelas autoridades no combate ao contrabando e ao descaminho, especialmente em rotas comuns de transporte coletivo. A apreensão evita a circulação desses medicamentos, cuja origem e segurança não podem ser garantidas.
O formato considerado “esquisito” do tênis e o fato de estar escondido sob as poltronas do ônibus despertaram a atenção dos agentes da Receita Federal durante a fiscalização.
Foram localizadas 67 ampolas de medicamentos para emagrecimento escondidas no compartimento da sola do tênis.
O ônibus de turismo seguia para a cidade de Florianópolis quando o tênis foi inspecionado e os medicamentos apreendidos.