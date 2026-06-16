Die Tennisspielerin Serena Williams wird zum ersten Mal seit vier Jahren am Grand-Slam-Turnier Wimbledon in London teilnehmen. Wie die Veranstalter bekannt gaben, erhält die 44-Jährige gemeinsam mit ihrer Schwester Venus eine sogenannte Wildcard für den Doppel-Wettbewerb der Frauen.

Serena Williams hatte Anfang Juni ihr Comeback verkündet. Sie nahm bereits am Turnier im Londoner Queen’s Club teil, heute Nachmittag soll sie mit ihrer tschechischen Doppelpartnerin Karolína Muchová bei den Berlin Tennis Open ins Turnier starten.

In der Einzelwertung gewann Serena Williams bisher bei 23 Grand-Slam-Turnieren. Gemeinsam holten die Schwestern bislang sechs Siege in Wimbledon, den letzten vor zehn Jahren. Auch in den Jahren 2000 und 2002 hatten die beiden eine Wildcard für die Doppelwertung bekommen. In beiden Jahren gewannen sie die Titel.

Die sogenannten Wildcards werden an Spielerinnen und Spieler vergeben, die die Kriterien für die Qualifikation nicht erreichen. Normalerweise bekommen renommierte Spieler diese Karten, etwa wenn sie aus einer Verletzungspause zurückkehren.