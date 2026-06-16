Serena Williams kehrt nach vier Jahren Abwesenheit zum Wimbledon-Turnier zurück und erhält eine Wildcard für das Doppel mit ihrer Schwester Venus. Nach ihrem Comeback im Queen’s Club in London tritt sie heute bei den Berlin Tennis Open an. Die Williams-Schwestern haben bereits sechs Siege in Wimbledon errungen, den letzten vor einem Jahrzehnt. Wildcards werden an Spieler vergeben, die die Qualifikationskriterien nicht erfüllen, oft an renommierte Athleten nach Verletzungspausen.
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Die Tennisspielerin Serena Williams wird zum ersten Mal seit vier Jahren am Grand-Slam-Turnier Wimbledon in London teilnehmen. Wie die Veranstalter bekannt gaben, erhält die 44-Jährige gemeinsam mit ihrer Schwester Venus eine sogenannte Wildcard für den Doppel-Wettbewerb der Frauen.
In der Einzelwertung gewann Serena Williams bisher bei 23 Grand-Slam-Turnieren. Gemeinsam holten die Schwestern bislang sechs Siege in Wimbledon, den letzten vor zehn Jahren. Auch in den Jahren 2000 und 2002 hatten die beiden eine Wildcard für die Doppelwertung bekommen. In beiden Jahren gewannen sie die Titel.
Die sogenannten Wildcards werden an Spielerinnen und Spieler vergeben, die die Kriterien für die Qualifikation nicht erreichen. Normalerweise bekommen renommierte Spieler diese Karten, etwa wenn sie aus einer Verletzungspause zurückkehren.