A pré-temporada do Tottenham Hotspur continua a atingir um marco significativo, com o jogo contra o Auckland FC no Eden Park Stadium, em Auckland. Este não é apenas o primeiro encontro histórico entre as duas equipes, mas também um teste completo da filosofia de futebol do novo treinador, Roberto De Zerbi, e das contratações de qualidade que chegaram recentemente ao norte de Londres. O técnico Roberto De Zerbi promete dar uma nova cara ao Tottenham. A influência tática do estilo de jogo de De Zerbi e a chegada de novos jogadores.

Após a vitória por 1 a 0 contra o MK Dons, o Tottenham vem gradualmente consolidando um estilo de jogo caracterizado pelo controle proativo da bola e pela imposição de sua atuação no campo adversário. O técnico Roberto De Zerbi levou 35 jogadores para a pré-temporada em busca da fórmula ideal para sua formação característica, o 4-2-3-1. Apesar da ausência de jogadores importantes como Pedro Porro, Djed Spence, Marcos Senesi e Mohamed Kudus devido a lesões e problemas físicos após a Copa do Mundo, os representantes da Premier League ainda possuem um elenco bastante completo. As atenções estarão voltadas para as caras contratações de jogadores como Andy Robertson, Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke e Mateus Fernandes. Fernandes, em particular, causou uma forte impressão com um voleio espetacular que marcou o único gol da partida anterior. Mateus Fernandes marcou em sua estreia.

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Um grande teste de caráter para os campeões da A-League. Do outro lado do campo, o Auckland FC entrou em campo como atual campeão do Campeonato da A-League, após uma dramática vitória nos pênaltis sobre o Sydney FC. No entanto, a equipe de Steve Corica estava em um longo período de inatividade e havia retomado os treinos recentemente, o que significava que seu controle de bola e condicionamento físico ainda não estavam no nível ideal. Diante de um adversário superior, espera-se que o técnico Steve Corica monte uma defesa sólida com uma formação 5-3-2 para fechar os espaços em frente ao gol de Woud. O pilar mais importante da defesa do Auckland FC será o experiente zagueiro Hiroki Sakai, que terá a responsabilidade de neutralizar os ataques do Spurs pelas laterais. Foque nos pontos críticos táticos.

A partida no Eden Park promete ser emocionante em duas áreas estratégicas do campo. Primeiro, haverá um duelo no meio-campo entre o trio do Auckland FC, formado por Howieson, Bayliss e Gallegos, e a dupla de meio-campo do Tottenham, composta por Tonali e Fernandes. A capacidade dos dois novos reforços do Spurs de escapar da pressão e movimentar a bola rapidamente determinará completamente o ritmo do jogo. Além disso, o lado esquerdo do Tottenham, com a combinação do recém-contratado Andy Robertson e do jovem atacante Mathys Tel, promete criar pressão constante sobre a defesa comandada por Sakai. Com uma clara diferença de qualidade, o time inglês é plenamente capaz de controlar a partida e buscar uma vitória convincente. Escalação prevista

O Vietnã e os Estados Unidos estão pressionando por um acordo rápido sobre medidas comerciais recíprocas. Em 23 de julho, o membro do Politburo e Ministro das Relações Exteriores, Le Hoai Trung, reuniu-se com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, por ocasião da 59ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores da ASEAN (AMM-59), em Manila, Filipinas. Os dois lados trocaram opiniões sobre medidas para promover as relações bilaterais, enfatizando o objetivo de alcançar um acordo comercial recíproco, justo e equilibrado o mais breve possível.