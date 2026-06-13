The 2026 FIFA Men’s World Cup schedule and how to watch
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Tickets to the 2026 FIFA Men’s World Cup may be scarce and very expensive, but there are several ways soccer fans can watch all 104 matches scheduled across the United States, Mexico and Canada in the tournament that started Thursday, June 11.
“Imagine, with this World Cup, a Super Bowl every single day for five weeks,” U.S. team captain Tim Ream told CBS News, adding, “It’s not an accident that 5 billion people will be watching.”
FOX and NBCUniversal have the broadcasting rights for the 78 games being played in the U.S., as well as the 13 apiece in Canada and Mexico. A record of 40 matches, or more than a third of the World Cup, will air during primetime on FOX, according to the broadcaster.
For Spanish-language broadcasts, every single match will air on NBC-owned Telemundo and Universo.
All matches will also be available for on-demand streaming on several platforms. Here’s what to know.
How to watch the 2026 FIFA Men’s World Cup
Viewers with a TV antenna, or access to the FOX network channel through a smart TV, can watch 70 of the matches for free. The rest will air on Fox Sports 1, a cable channel.
Ninety-two of the 104 matches can be watched for free in Spanish on Telemundo. The rest of the matches in Spanish will air on Universo, a cable network.
For cord-cutters, the World Cup opening match on June 11 between Mexico and South Africa, as well as the United States’ opening match against Paraguay on June 12, will be available to stream for free on Tubi, an ad-supported streaming service owned by Fox.
All matches are available to stream through FOX One, the FOX Sports app, while Peacock has exclusive Spanish-language streaming rights. All matches will also be available on other streaming providers like YouTube TV, Fubo or Hulu + Live TV, for a subscription fee.
You can follow World Cup news and highlights throughout the tournament at CBSSports.com.
Their first match kicks off at 9 p.m. ET on Friday, June 12, against Paraguay at SoFi Stadium in Inglewood, California.
The U.S. has a 3 p.m. ET kickoff against Australia at Lumen Seattle on Friday, June 19, and then a 10 p.m. ET start on Thursday, June 25, back at SoFi Stadium in Inglewood against Turkey.
2026 World Cup broadcast schedule
The tournament begins on June 11, with co-host Mexico playing the opener in Mexico City against South Africa. The U.S. and Canada will play their first games a day later in Los Angeles and Toronto, respectively. The group stage runs until June 27.
Here is the broadcast schedule:
June 11
Mexico vs. South Africa (Group A) — Mexico City
South Korea vs. Czechia (Group A) — Guadalajara
June 12
Canada vs. Bosnia and Herzegovina (Group B): 1-1 draw
9 p.m. ET — USA vs. Paraguay (Group D) — Inglewood [FOX, Telemundo]
June 13
3 p.m. ET — Qatar vs. Switzerland (Group B) — San Francisco Bay Area [FOX, Telemundo]
6 p.m. ET — Brazil vs. Morocco (Group C) — New York/New Jersey [FS1, Telemundo]
9 p.m. ET — Haiti vs. Scotland (Group C) — Boston [FS1, Telemundo]
June 14
12:00 a.m. ET — Australia vs. Turkey (Group D) — Vancouver [FS1, Telemundo]
1:00 p.m. ET — Germany vs. Curaçao (Group E) — Houston [FOX, Telemundo]
4:00 p.m. ET — Netherlands vs. Japan (Group F) — Dallas [FOX, Telemundo]
7:00 p.m. ET — Ivory Coast vs. Ecuador (Group E) — Philadelphia [FS1, Telemundo]
10:00 p.m. ET — Sweden vs. Tunisia (Group F) — Monterrey [FS1, Telemundo]
June 15
12 p.m. ET — Spain vs. Cape Verde (Group H) — Atlanta [FOX, Telemundo]
3 p.m. ET — Belgium vs. Egypt (Group G) — Seattle [FOX, Telemundo]
6 p.m. ET — Saudi Arabia vs. Uruguay (Group H) — Miami [FS1, Telemundo]
9 p.m. ET — Iran vs. New Zealand (Group G) — Inglewood [FS1, Telemundo]
June 16
3 p.m. ET — France vs. Senegal (Group I) — New York/New Jersey [FOX, Telemundo]
6 p.m. ET — Iraq vs. Norway (Group I) — Boston [FOX, Telemundo]
9 p.m. ET — Argentina vs. Algeria (Group J) — Kansas City [FOX, Telemundo]
June 17
12 a.m. ET — Austria vs. Jordan (Group J) — San Francisco Bay Area [FS1, Telemundo]
1 p.m. ET — Portugal vs. DR Congo (Group K) — Houston or Mexico City [FOX, Telemundo]
4 p.m. ET — England vs. Croatia (Group L) — Toronto or Dallas [FOX, Telemundo]
7 p.m. ET — Ghana vs. Panama (Group L) — Toronto or Dallas [FS1, Telemundo]
10 p.m. ET — Uzbekistan vs. Colombia (Group K) — Houston or Mexico City [FS1, Telemundo]
June 18
12 p.m. ET — Czechia vs. South Africa (Group A) — Atlanta [FOX, Telemundo]
3 p.m. ET — Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina (Group A) — Los Angeles [FOX, Telemundo]
6 p.m. ET — Canada vs. Qatar (Group B) — Vancouver [FS1, Telemundo]
9 p.m. ET — Mexico vs. South Korea (Group A) — Guadalajara [FOX, Telemundo]
June 19
3 p.m. ET — USA vs. Australia (Group D) — Seattle [FOX, Telemundo]
6 p.m. ET — Scotland vs. Morocco (Group C) — Boston [FOX, Telemundo]
8:30 p.m. ET — Brazil vs. Haiti (Group C) — Philadelphia [FOX, Telemundo]
11 p.m. ET — Turkey vs. Paraguay (Group D) — San Francisco Bay Area [FS1, Telemundo]
June 20
1 p.m. ET — Netherlands vs. Sweden (Group F) — Houston [FOX, Telemundo]
4 p.m. ET — Germany vs. Ivory Coast (Group E) — Toronto [FOX, Telemundo]
8 p.m. ET — Ecuador vs. Curaçao (Group E) — Kansas City [FS1, Telemundo]
June 21
12 a.m. ET — Tunisia vs. Japan (Group F) — Monterrey [FS1, Telemundo]
12 p.m. ET — Spain vs. Saudi Arabia (Group H) — Atlanta [FOX, Telemundo]
3 p.m. ET — Belgium vs. Iran (Group G) — Inglewood [FS1, Telemundo]
6 p.m. ET — Uruguay vs. Cape Verde (Group H) — Miami [FS1, Telemundo]
9 p.m. ET — New Zealand vs. Egypt (Group G) — Vancouver [FS1, Telemundo]
June 22
1 p.m. ET — Argentina vs. Austria (Group J) — Dallas [FOX, Telemundo]
5 p.m. ET — France vs. Iraq – (Group I) — Philadelphia [FOX, Telemundo]
8 p.m. ET — Norway vs. Senegal (Group I) — New York/New Jersey [FOX, Telemundo]
11 p.m. ET — Jordan vs. Algeria (Group J) — San Francisco Bay Area [FS1, Telemundo]
June 23
1 p.m. ET — Portugal vs. Uzbekistan (Group K) — Houston [FOX, Telemundo]
4 p.m. ET — England vs. Ghana (Group L) — Boston [FOX, Telemundo]
7 p.m. ET — Panama vs. Croatia (Group L) — Toronto [FOX, Telemundo]
10 p.m. ET — Colombia vs. DR Congo (Group K) — Guadalajara [FS1, Telemundo]
June 24
3 p.m. ET — Canada vs. Switzerland (Group B) — Vancouver [FOX, Telemundo]
3 p.m. ET — Bosnia and Herzegovina A vs. Qatar (Group B) — Seattle [FS1, Universo]
6 p.m. ET — Morocco vs. Haiti (Group C) — Atlanta [FS1, Universo]
6 p.m. ET — Scotland vs. Brazil (Group C) — Miami [FOX, Telemundo]
9 p.m. ET — Mexico vs. Czechia (Group A) — Mexico City [FOX, Telemundo]
9 p.m. ET — South Korea vs. South Africa (Group A) — Monterrey [FS1, Universo]
June 25
4 p.m. ET — Curaçao vs. Ivory Coast (Group E) — Philadelphia [FS1, Universo]
4 p.m. ET — Ecuador vs. Germany (Group E) — New York/New Jersey [FOX, Telemundo]
7 p.m. ET — Tunisia vs. Netherlands (Group F) — Kansas City [FOX, Telemundo]
7 p.m. ET — Japan vs. Sweden (Group F) — Dallas [FS1, Universo]
10 p.m. ET — USA vs. Turkey (Group D) — Inglewood [FOX, Telemundo]
10 p.m. ET — Paraguay vs. Australia (Group D) — San Francisco Bay Area [FS1, Universo]
June 26
3 p.m. ET — Norway vs. France (Group I) — Boston [FOX, Telemundo]
3 p.m. ET — Senegal vs. Iraq (Group I) — Toronto [FS1, Universo]