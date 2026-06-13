Tribunal do Júri de Paranaguá condena dois réus denunciados pelo MPPR pela morte de uma estudante e por três tentativas de homicídio ocorridas em 2023

O Tribunal do Júri de Paranaguá condenou dois homens denunciados pelo Ministério Público do Paraná por um homicídio consumado e três tentativas de homicídio qualificado. Um dos réus foi condenado a 57 anos e 6 meses de reclusão, e o outro, a 8 anos e 2 meses, ambos em regime inicial fechado.

Áudio da Promotora de Justiça Ana Caroline Monteiro de Moraes

No dia 4 de março de 2023, a vítima fatal, que era estudante do 4º ano de Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Paraná (Unespar), onde também atuava como bolsista e pesquisadora de iniciação científica, estava numa tabacaria comemorando a compra de seu primeiro automóvel, quando os criminosos entraram no local no intuito de executar um desafeto. Eles efetuaram pelo menos 11 disparos de arma de fogo, atingindo o alvo do crime e mais três pessoas, entre elas, a estudante, que morreu. As outras vítimas sobreviveram.

O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras do uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas (para todos os crimes) e do emprego de meio que gerou perigo comum (no caso das tentativas). Ambos os condenados tiveram mantidas suas prisões preventivas, sem o direito de recorrer em liberdade.

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