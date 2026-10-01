Trabalhador morre soterrado em silo de arroz em Santa Catarina e empresa emite nota oficial sobre o acidente

O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira, em Turvo, quando um colaborador foi surpreendido pelo colapso da carga de grãos de arroz dentro de um silo

Um trabalhador de 44 anos, identificado como Leonel Silveira, perdeu a vida após ser soterrado em um silo de grãos de arroz. O caso foi registrado na manhã da última quarta-feira (30), no bairro Linha Ponte Alta, em Turvo, no sul de Santa Catarina.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h35 para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os socorristas foram informados de que a vítima estava inconsciente e submersa pela carga de arroz armazenada na estrutura metálica.

Desafio no resgate e procedimentos de segurança

Após a redução da carga e a liberação do acesso, os bombeiros conseguiram alcançar Leonel Silveira, porém o trabalhador já estava sem sinais vitais. A área do acidente foi prontamente isolada para o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Científica, que realizaram a perícia no local antes do recolhimento do corpo ao Instituto Médico Legal.

Posicionamento da empresa e apoio aos colaboradores

A empresa onde o acidente ocorreu manifestou pesar pela morte do colaborador. Em nota oficial, a organização afirmou que este é um momento de profunda dor e que a prioridade atual é oferecer todo o acolhimento e apoio necessário aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Leonel.

Como medida imediata após o ocorrido, a empresa optou pela dispensa dos funcionários, permitindo que todos pudessem retornar às suas casas e permanecer junto de seus familiares diante da tragédia que atingiu o ambiente de trabalho.

Perguntas frequentes sobre o acidente

Quem era a vítima do acidente em Turvo? A vítima foi identificada como Leonel Silveira, um trabalhador de 44 anos que atuava em um silo de arroz.

Como ocorreu o soterramento? O homem ficou soterrado após o colapso da carga de arroz armazenada no interior da estrutura metálica da empresa.

Qual foi a estratégia dos bombeiros para o resgate? A equipe realizou cortes nas chapas laterais do silo para escoar os grãos, reduzindo a pressão interna e permitindo o acesso seguro ao trabalhador.

Qual foi a reação da empresa após o falecimento? A empresa lamentou profundamente a perda, priorizou o apoio aos familiares e dispensou os funcionários de suas atividades para que pudessem estar em casa.

Houve sobreviventes no local? Não houve registro de outros feridos, apenas a confirmação do óbito de Leonel Silveira após a conclusão dos procedimentos de retirada da massa de grãos.