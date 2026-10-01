Anticiclone derruba temperatura no Sul do país e traz alerta de tempestades em várias regiões

A atuação de um anticiclone sobre a Região Sul do Brasil provoca uma queda nas temperaturas e favorece o tempo estável nesta quinta-feira, dia 1º de outubro.

O fenômeno meteorológico, que é um sistema de alta pressão, está ajudando a reduzir a nebulosidade que cobria a região. A mudança ocorre devido à influência de uma frente fria associada ao sistema, segundo informações da Empresa Brasil de Comunicação.

Enquanto o ar frio e mais denso se espalha, o tempo começa a ficar mais firme. Diferente dos ciclones, o anticiclone promove a descida do ar frio, afastando-se do seu centro e estabilizando as condições climáticas na maior parte do Sul brasileiro.

Conforme os dados divulgados pela Empresa Brasil de Comunicação, o cenário exige atenção em áreas específicas. Apesar da estabilidade, o Paraná e Santa Catarina ainda registram condições para chuvas com trovoadas e possibilidade de granizo.

Impactos no Sul e alerta de tempestades

No Rio Grande do Sul, a previsão indica chuvas isoladas, mas com uma redução gradual das nuvens ao longo do dia. O frio aumenta conforme o anoitecer, com Porto Alegre registrando mínima de 13°C e máxima de 23°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no noroeste, norte e leste paranaense. A população dessas áreas deve ficar atenta às mudanças rápidas no tempo durante esta quinta-feira.

Mudanças no tempo no Sudeste e Centro-Oeste

No Sudeste, uma nova frente fria altera as condições, levando chuvas e trovoadas para o oeste e sul de São Paulo.

O Centro-Oeste também enfrenta instabilidade, com alertas laranjas para tempestades em Mato Grosso e Goiás. Em contraste, o calor intenso predomina no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, com alertas de baixa umidade.

Calor e instabilidade no Norte e Nordeste

Na Região Norte, o mês de outubro inicia com chuvas isoladas no leste, incluindo Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas. Já no Amapá e em partes do Pará e Tocantins, o sol predomina, com temperaturas que podem atingir 39°C em Palmas.

O Nordeste segue sob alerta de baixa umidade em diversos estados, como Maranhão, Piauí e Bahia. O calor é a marca da região, com as temperaturas variando entre 21°C em Maceió e chegando a 39°C em Teresina.

Perguntas frequentes sobre o fenômeno

O que é um anticiclone? É um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo firme e estável, onde o ar frio e pesado desce e se afasta do centro do fenômeno.

Por que a temperatura caiu no Sul? A queda nas temperaturas é resultado da atuação de uma frente fria associada ao anticiclone, que trouxe ar mais frio para a região nesta quinta-feira.

Sim, o Inmet mantém aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no Paraná e possibilidade de chuva com granizo em Santa Catarina.

Como está o clima no Nordeste? A maior parte da região enfrenta céu com poucas nuvens e muito calor, com alertas de baixa umidade em vários estados e máximas de até 39°C.