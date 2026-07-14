Trabalho no feriado muda de regra, mas isso não significa três dias de folga automática para todo brasileiro

Os últimos meses de 2026 reservam uma sequência de feriados nacionais que, para muita gente, poderão render fins de semana prolongados. Como várias datas cairão em segundas e sextas-feiras, trabalhadores de diferentes setores já começaram a planejar viagens e momentos de descanso.

Mas o calendário favorável não significa que todos os brasileiros terão três dias seguidos de folga. Além disso, mudanças recentes nas regras para o funcionamento do comércio em feriados voltaram a colocar o tema em debate.

O segundo semestre concentra os principais feriados prolongados

Depois de um primeiro semestre com poucas oportunidades para emendar o descanso, o restante do ano reúne boa parte dos feriados nacionais em datas próximas ao fim de semana.

Confira as celebrações previstas para o segundo semestre de 2026:

7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil;

Independência do Brasil; 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida;

Nossa Senhora Aparecida; 2 de novembro (segunda-feira): Finados;

Finados; 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra; 25 de dezembro (sexta-feira): Natal.

O feriado da Proclamação da República, comemorado em 15 de novembro, cairá em um domingo e, por isso, não ampliará o período de descanso para a maior parte dos trabalhadores.

Consciência Negra passa a ser celebrada em todo o país

Uma das mudanças mais recentes no calendário brasileiro envolve o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Desde a sanção da Lei nº 14.759, em dezembro de 2023, a data passou a ser reconhecida como feriado nacional em todos os municípios.

Antes disso, a folga dependia de legislações estaduais ou municipais. A oficialização em âmbito nacional ampliou o alcance da celebração, criada para valorizar a história, a cultura e a resistência da população negra brasileira.

O que mudou nas regras para o trabalho em feriados

As discussões sobre o funcionamento do comércio ganharam força após uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego determinar que determinadas atividades comerciais precisem de negociação coletiva para funcionar em feriados.

A norma, cuja entrada em vigor está prevista para março de 2026, não altera o calendário nacional nem cria novos dias de descanso. O objetivo é regulamentar as condições de trabalho em alguns setores, por meio de acordos firmados entre empresas e sindicatos.

Serviços considerados essenciais, como saúde, segurança, transporte e hotelaria, continuam seguindo regras próprias de funcionamento.

Folga prolongada não é automática para todos os trabalhadores

Mesmo com um calendário mais favorável, a possibilidade de emendar feriados varia conforme a atividade profissional e a organização de cada empresa. Em muitos casos, estabelecimentos comerciais, restaurantes, farmácias e serviços públicos mantêm o atendimento normal ou adotam escalas especiais.

Por isso, o recomendado é que os trabalhadores acompanhem os comunicados de seus empregadores e verifiquem antecipadamente o funcionamento dos serviços antes de programar viagens ou compromissos durante os próximos feriados.