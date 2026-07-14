Trabalho no feriado muda de regra, mas isso não significa três dias de folga automática para todo brasileiro

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Os últimos meses de 2026 reservam uma sequência de feriados nacionais que, para muita gente, poderão render fins de semana prolongados. Como várias datas cairão em segundas e sextas-feiras, trabalhadores de diferentes setores já começaram a planejar viagens e momentos de descanso.
Mas o calendário favorável não significa que todos os brasileiros terão três dias seguidos de folga. Além disso, mudanças recentes nas regras para o funcionamento do comércio em feriados voltaram a colocar o tema em debate.
Depois de um primeiro semestre com poucas oportunidades para emendar o descanso, o restante do ano reúne boa parte dos feriados nacionais em datas próximas ao fim de semana.
Confira as celebrações previstas para o segundo semestre de 2026:
O feriado da Proclamação da República, comemorado em 15 de novembro, cairá em um domingo e, por isso, não ampliará o período de descanso para a maior parte dos trabalhadores.
Uma das mudanças mais recentes no calendário brasileiro envolve o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Desde a sanção da Lei nº 14.759, em dezembro de 2023, a data passou a ser reconhecida como feriado nacional em todos os municípios.
Antes disso, a folga dependia de legislações estaduais ou municipais. A oficialização em âmbito nacional ampliou o alcance da celebração, criada para valorizar a história, a cultura e a resistência da população negra brasileira.
As discussões sobre o funcionamento do comércio ganharam força após uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego determinar que determinadas atividades comerciais precisem de negociação coletiva para funcionar em feriados.
A norma, cuja entrada em vigor está prevista para março de 2026, não altera o calendário nacional nem cria novos dias de descanso. O objetivo é regulamentar as condições de trabalho em alguns setores, por meio de acordos firmados entre empresas e sindicatos.
Serviços considerados essenciais, como saúde, segurança, transporte e hotelaria, continuam seguindo regras próprias de funcionamento.
Mesmo com um calendário mais favorável, a possibilidade de emendar feriados varia conforme a atividade profissional e a organização de cada empresa. Em muitos casos, estabelecimentos comerciais, restaurantes, farmácias e serviços públicos mantêm o atendimento normal ou adotam escalas especiais.
Por isso, o recomendado é que os trabalhadores acompanhem os comunicados de seus empregadores e verifiquem antecipadamente o funcionamento dos serviços antes de programar viagens ou compromissos durante os próximos feriados.
Fonte do Artigo
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