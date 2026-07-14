Um vídeo registrado por uma câmera de segurança em Ibaiti, no Norte Pioneiro, te…

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança em Ibaiti, no Norte Pioneiro, tem emocionado e impressionado milhares de pessoas nas redes sociais. As imagens mostram o nascimento de um bebê em frente à residência da família, em um parto que aconteceu em questão de segundos.

A mãe, Mayra Tonche, percebeu que estava entrando em trabalho de parto, mas não teve tempo de chegar até uma unidade de saúde. Ainda na área externa da casa, ela deu à luz naturalmente enquanto o pai fazia uma ligação pedindo ajuda.

Nas imagens, é possível ver a mãe segurando o recém-nascido nos primeiros instantes. Pouco depois, uma vizinha chega para auxiliar e o bebê é enrolado em uma coberta até a chegada do atendimento médico.

Segundo os familiares, tudo aconteceu de forma extremamente rápida. O bebê nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, situação que exigiu atenção imediata até a chegada dos profissionais de saúde.

O vídeo, publicado pela própria mãe, já ultrapassou 3 milhões de visualizações e tem recebido milhares de comentários de internautas impressionados com a rapidez do parto e com a mobilização dos familiares e vizinhos para ajudar.

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