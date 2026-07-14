Um vídeo registrado por uma câmera de segurança em Ibaiti, no Norte Pioneiro, te…

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um vídeo registrado por uma câmera de segurança em Ibaiti, no Norte Pioneiro, tem emocionado e impressionado milhares de pessoas nas redes sociais. As imagens mostram o nascimento de um bebê em frente à residência da família, em um parto que aconteceu em questão de segundos.
A mãe, Mayra Tonche, percebeu que estava entrando em trabalho de parto, mas não teve tempo de chegar até uma unidade de saúde. Ainda na área externa da casa, ela deu à luz naturalmente enquanto o pai fazia uma ligação pedindo ajuda.
Nas imagens, é possível ver a mãe segurando o recém-nascido nos primeiros instantes. Pouco depois, uma vizinha chega para auxiliar e o bebê é enrolado em uma coberta até a chegada do atendimento médico.
Segundo os familiares, tudo aconteceu de forma extremamente rápida. O bebê nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, situação que exigiu atenção imediata até a chegada dos profissionais de saúde.
O vídeo, publicado pela própria mãe, já ultrapassou 3 milhões de visualizações e tem recebido milhares de comentários de internautas impressionados com a rapidez do parto e com a mobilização dos familiares e vizinhos para ajudar.
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp:
📲 (44) 9 9925-5244
👉 Siga: @ubirataonline_oficial
Source link
More: The Global Track