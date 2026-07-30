Tragédia em Araucária: corpo de menino autista de 5 anos é encontrado após quatro horas de buscas em biodigestor na região metropolitana de Curitiba

A busca por João Gabriel Ferreira dos Santos terminou de forma trágica em uma propriedade rural de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, após dois dias de intensas investigações.

O pequeno João Gabriel, de apenas 5 anos, foi localizado sem vida dentro de um biodigestor. A criança, que era autista não verbal, havia desaparecido no domingo após sair para usar o banheiro na área externa de sua residência.

O caso mobilizou diversas equipes de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros, que utilizou tecnologias avançadas, como drones com câmeras térmicas e scanners aquáticos. A operação durou dois dias até o desfecho lamentável.

Conforme informações divulgadas pelo portal de notícias g1, o corpo foi encontrado após um complexo trabalho de drenagem que durou quatro horas para esvaziar o reservatório.

Como ocorreu a localização no biodigestor

O biodigestor, que é uma estrutura utilizada para tratar resíduos orgânicos, estava com a lona de proteção perfurada. Isso permitiu que a água da chuva se acumulasse sobre a cobertura, criando uma poça de quase dois metros de profundidade.

Como o líquido estava contaminado com dejetos, o Corpo de Bombeiros não pôde realizar o mergulho de busca diretamente. Foi necessário solicitar que o proprietário da granja, onde a família morava, contratasse um caminhão para esvaziar o local.

O major Eduardo Hunzicker explicou que a água estava completamente contaminada, impossibilitando o mergulho. Foi durante esse processo de esgotamento que o corpo do menino foi finalmente localizado pelos agentes.

Investigação policial e perícia técnica

A Polícia Civil e a Polícia Científica estão trabalhando para esclarecer as circunstâncias exatas da morte. O delegado Gabriel Fontana afirmou que o objetivo agora é entender como o menino acessou a área do biodigestor.

A perícia busca identificar se o afogamento foi um acidente isolado ou se houve algum fator externo que contribuiu para a tragédia. Exames de necropsia serão fundamentais para determinar a causa da morte e verificar se houve qualquer tipo de violência.

A polícia também está analisando imagens de câmeras de segurança e depoimentos de vizinhos. Além disso, as autoridades investigam a presença de uma pessoa com tornozeleira eletrônica que circulou pela região no período do desaparecimento.

O que é um biodigestor e os riscos envolvidos

Um biodigestor é um tanque fechado projetado para decompor resíduos orgânicos na ausência de oxigênio. Ele serve para tratar esgoto doméstico e produzir biogás ou biofertilizantes, sendo comum em granjas e propriedades rurais.

A estrutura, quando bem mantida, permanece inflada pelos gases da decomposição. No caso de João Gabriel, a perfuração na lona criou um risco invisível, transformando a cobertura em um ponto de acúmulo de água perigoso para crianças que circulam pelo local.

Perguntas Frequentes sobre o caso

1. Onde o corpo de João Gabriel foi encontrado? O menino foi localizado em uma poça de dois metros de profundidade formada sobre a lona de um biodigestor em uma granja em Araucária.

2. Por que a busca demorou quatro horas? O tempo foi necessário para esvaziar a água acumulada sobre o biodigestor, que estava contaminada e impedia a entrada de mergulhadores.

3. Qual a principal suspeita da polícia? O caso é tratado inicialmente como afogamento, mas a Polícia Científica ainda aguarda laudos para descartar outras possibilidades.

4. Como o menino acessou a área? Embora a propriedade fosse cercada, a polícia identificou uma abertura que permitiu o acesso da criança ao local onde ficava o reservatório.

5. A polícia investiga outras pessoas? Sim, os investigadores coletaram depoimentos e analisam a presença de indivíduos suspeitos na região, incluindo a movimentação de uma pessoa monitorada por tornozeleira eletrônica.