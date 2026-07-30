Turista holandês que morreu em passeio de barco no Parque Nacional do Iguaçu planejava casamento para setembro

O acidente no Parque Nacional do Iguaçu vitimou um jovem turista holandês de 25 anos que estava em viagem de férias com a família de sua noiva.

Uma tragédia abalou o turismo em Foz do Iguaçu nesta semana. Mark Lensink, um jovem holandês de 25 anos, perdeu a vida após um passeio de barco no Parque Nacional do Iguaçu terminar em um acidente grave na última terça-feira.

O rapaz, que tinha planos de se casar em setembro deste ano, estava acompanhado pela noiva, pelos sogros e por outros familiares durante a visita às famosas Cataratas do Iguaçu. A viagem, que deveria ser um momento de celebração, transformou-se em uma fatalidade inesperada.

Conforme informações divulgadas pelo portal g1, o grupo havia chegado à cidade na segunda-feira e a partida estava programada para a quinta-feira, mas o passeio do Macuco Safari resultou em uma operação de resgate após a embarcação virar no rio.

Dinâmica do acidente e o socorro às vítimas

O barco, que transportava oito pessoas, incluindo dois tripulantes, acabou virando durante o trajeto. Equipes de socorro do parque e órgãos de segurança foram acionados imediatamente para retirar os passageiros da água, mas Mark sofreu uma parada cardiorrespiratória.

A vítima chegou a ser encaminhada por ambulância ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, mas não resistiu. O Consulado-Geral do Reino dos Países Baixos em São Paulo comunicou que está prestando assistência direta aos familiares do turista holandês neste momento de luto.

Investigações e suspensão das atividades

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Rio Paraná, iniciou os levantamentos para identificar as causas do incidente e eventuais responsabilidades. A Polícia Civil também acompanha o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) realizou uma vistoria e confirmou que a documentação da empresa estava regular. Contudo, o instituto decidiu suspender as operações do Macuco Safari por três dias a partir de quarta-feira.

Posicionamento da empresa e segurança

Em nota oficial, a empresa lamentou profundamente a morte do turista e afirmou que está colaborando com as autoridades. A companhia ressaltou que possui mais de 40 anos de atuação e que segue prestando todo o suporte necessário aos sobreviventes do acidente.

O passeio de barco é uma das atrações mais tradicionais da região. A empresa reforçou que mantém certificações e licenças em dia, operando com embarcações modernas, e reafirmou seu compromisso com a segurança de todos os visitantes que frequentam o parque.

Perguntas Frequentes sobre o caso

Onde ocorreu o acidente com o turista holandês? O incidente aconteceu no Parque Nacional do Iguaçu, durante um passeio de barco operado pela empresa Macuco Safari.

Qual era o estado civil da vítima? Mark Lensink tinha 25 anos e estava com casamento marcado para o mês de setembro deste ano.

Quantas pessoas estavam no barco? Estavam a bordo oito pessoas, sendo seis turistas e dois tripulantes, conforme informou a empresa responsável pelo passeio.

Houve suspensão das atividades no parque? Sim, o ICMBio determinou a suspensão das atividades do Macuco Safari por um período de três dias para averiguações.

As autoridades estão investigando o caso? Sim, a Marinha do Brasil e a Polícia Civil estão apurando as causas do acidente e as responsabilidades envolvidas na operação da embarcação.