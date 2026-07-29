Tragédia em Araucária: entenda o que é um biodigestor e os riscos do sistema onde menino autista foi encontrado sem vida

O caso envolvendo o pequeno João Gabriel trouxe à tona dúvidas sobre o funcionamento e a segurança de um biodigestor em propriedades rurais no Paraná.

A morte do menino João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, causou comoção após o corpo ser localizado em uma propriedade rural em Araucária, na Grande Curitiba. A criança, que era autista não verbal, estava desaparecida desde o último domingo.

O caso, que é tratado pelas autoridades como afogamento, ocorreu em uma estrutura chamada biodigestor. O equipamento estava localizado a cerca de 70 metros da residência onde a família do menino mora e trabalha, conforme informação divulgada pelo portal g1.

A seguir, entenda como funciona esse sistema e por que o local representava um risco, mesmo estando em uma área que deveria ser restrita.

O que é um biodigestor e como ele funciona

Um biodigestor é, essencialmente, um tanque fechado projetado para realizar a decomposição de resíduos orgânicos em um ambiente sem oxigênio. Esse processo biológico é utilizado para tratar esgoto doméstico, além de produzir biogás e biofertilizante.

Em propriedades rurais, essa estrutura forma um reservatório que armazena líquidos e matéria orgânica em processo de degradação. A lona que cobre o sistema, segundo o Corpo de Bombeiros, costuma ficar inflada devido aos gases gerados naturalmente pela decomposição dos dejetos.

Por que a estrutura se tornou um risco

A tragédia aconteceu porque a lona do biodigestor apresentava uma perfuração. Esse dano permitiu que a água da chuva se acumulasse sobre a cobertura, criando uma poça com cerca de dois metros de profundidade no topo do equipamento.

Embora existisse uma cerca no local, os bombeiros identificaram uma abertura que permitiu o acesso da criança. A água acumulada sobre a lona estava contaminada, o que impossibilitou qualquer tentativa de mergulho, forçando a equipe a esgotar o reservatório para localizar o menino.

Investigação e perícia no local

O desaparecimento de João Gabriel mobilizou buscas intensas durante a madrugada, envolvendo a área de mata e outros tanques de água próximos. A Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram a perícia no local para determinar as circunstâncias exatas do ocorrido.

Além de ouvir os pais e vizinhos, a polícia investiga todos os detalhes do perímetro. A presença de uma pessoa com tornozeleira eletrônica na região também foi mencionada pelas autoridades, embora não tenha sido confirmado se há relação direta com o caso.

Perguntas frequentes sobre o caso

1. O que é um biodigestor?

É um tanque fechado que decompõe resíduos orgânicos sem oxigênio para gerar biogás e biofertilizantes.

2. Como a criança caiu no biodigestor?

A lona do biodigestor estava perfurada, formando uma poça de água da chuva de dois metros de profundidade sobre a estrutura.

3. O local era seguro?

Havia uma cerca, mas os bombeiros constataram que existia uma abertura por onde a criança conseguiu entrar.

4. Qual a causa da morte?

O caso é tratado pelas autoridades policiais como afogamento.

5. O que a polícia está fazendo?

A Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram perícia e seguem investigando o caso, ouvindo testemunhas e analisando o local.