Tempestade que devastou o Rio Grande do Sul avança para o Paraná com ventos de 80 km/h e causa estragos em diversas cidades

O Paraná enfrenta os impactos de uma forte tempestade que cruzou o Sul do Brasil, trazendo rajadas de vento superiores a 80 km/h e gerando danos estruturais em várias regiões do estado.

Após um tornado atingir o Rio Grande do Sul e tempestades de granizo castigarem Santa Catarina, o mau tempo se deslocou para o território paranaense. A população foi surpreendida por um cenário de instabilidade que colocou as autoridades em prontidão total nesta quarta-feira.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental, o Simepar, confirmou que o mesmo sistema climático que causou destruição em solo gaúcho chegou ao Paraná. Embora o ambiente atmosférico paranaense seja menos instável, os efeitos foram sentidos rapidamente em diversas cidades.

Conforme informação divulgada pelo g1, o estado entrou em alerta oficial, com foco especial nas regiões centro-sul, centro-oeste e sudoeste, onde os ventos atingiram velocidades críticas durante a manhã, conforme monitoramento técnico realizado pelas equipes de meteorologia.

Impactos imediatos e danos registrados

Os primeiros estragos começaram a ser contabilizados logo nas primeiras horas do dia. Em Laranjeiras do Sul, a força do vento destelhou um barracão na Vila Industrial, fazendo com que estruturas metálicas atingissem uma residência próxima, felizmente sem deixar feridos.

Em Ponta Grossa, o Corpo de Bombeiros atendeu diversos chamados relacionados a destelhamentos, realizando a distribuição de lonas para famílias afetadas. Já na capital, Curitiba, a queda de árvores foi o principal problema relatado pelas equipes de socorro.

O que dizem os especialistas sobre a tempestade

Segundo o Simepar, a instabilidade severa deve perder força a partir de quinta-feira, quando a nebulosidade deve se concentrar no leste do estado. A previsão indica chuvas fracas e ocasionais, principalmente nas áreas próximas à Serra do Mar e ao Litoral paranaense.

A Climatempo explica que a formação de nuvens carregadas ocorre devido a uma combinação de fatores, como a passagem de uma frente fria e a presença de um ciclone extratropical, que injeta muita umidade e calor na região, servindo como combustível para o mau tempo.

Como se proteger e buscar ajuda

A Defesa Civil reforça que, em caso de emergências, os moradores devem acionar o telefone 199. Para problemas envolvendo a rede elétrica, como quedas de postes ou falta de energia, o contato deve ser feito diretamente com a Copel pelo número 0800 51 00 116.

Uma dica importante para os paranaenses é o cadastro no sistema de alertas via SMS. Basta enviar o CEP da sua região para o número 40199 para receber avisos preventivos sobre riscos meteorológicos diretamente no seu aparelho celular.

Perguntas frequentes sobre o mau tempo

A tempestade no Paraná é a mesma que atingiu o Rio Grande do Sul? Sim, trata-se do mesmo sistema meteorológico, embora a intensidade tenha variado ao chegar ao estado paranaense.

Quais regiões do Paraná estão mais vulneráveis? As áreas com maior risco de temporais foram o centro-sul, centro-oeste e sudoeste do estado.

Qual a previsão para os próximos dias? A instabilidade deve diminuir na quinta-feira, com chuvas isoladas concentradas no leste, enquanto o interior deve ter sol e temperaturas mais elevadas.

O que fazer em caso de destelhamento? O morador deve procurar um local seguro e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 para solicitar auxílio e lonas.

Como receber alertas oficiais no celular? Envie o CEP da sua residência por SMS para o número 40199 e cadastre-se para receber avisos da Defesa Civil do Paraná.