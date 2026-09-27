Tragédia em Fazenda Rio Grande: José Luiz Belizario morre afogado após embarcação virar durante testes em cava

Tragédia em área rural de Fazenda Rio Grande termina com a morte de José Luiz Belizario, de 37 anos, após acidente com embarcação em cava profunda

Um acidente fatal foi registrado na tarde deste sábado (26) em uma área rural de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, identificada como José Luiz Belizario, de 37 anos, perdeu a vida após a embarcação em que estava virar enquanto realizava testes em uma cava localizada na Estrada Rural Antônio Baldan.

Segundo informações divulgadas pelo portal Banda B, o homem manobrava um pequeno barco, equipado com um motor adaptado, quando o equipamento acabou virando. O local, frequentemente utilizado para a prática de pesca, apresenta trechos com até seis metros de profundidade, o que dificultou as ações de salvamento.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 13 horas para atender à ocorrência. Conforme relatado pelo tenente André, ao chegarem ao local, os socorristas encontraram um dos ocupantes já fora da água, tendo sido resgatado por populares, mas José Luiz já havia submergido antes da chegada dos agentes.

Buscas intensas em águas profundas

Devido à profundidade da cava e à visibilidade reduzida causada pela água turva, a operação de busca mobilizou uma Equipes especializada em mergulho do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST). O trabalho foi minucioso para localizar a vítima em meio ao ambiente aquático complexo.

Após um longo período de buscas, o corpo de José Luiz foi encontrado submerso e retirado da água. Apesar da presença de equipes do Siate e do Samu, que prestaram todo o atendimento emergencial necessário no local, o óbito foi confirmado pelas autoridades presentes na cena do acidente.

Investigação e despedida

O tenente André, do Corpo de Bombeiros, explicou que a embarcação tinha capacidade limitada para duas pessoas e estava passando por testes no momento do acidente.

José Luiz Belizario, que trabalhava como manobrista, foi lamentado por amigos nas redes sociais. Em uma mensagem de despedida, um conhecido escreveu: “Um grande amigo, se foi creio que ele como um grande guerreiro adorador de Deus está nos céus adorando ao pai que Deus venha confortando a família”.

O sepultamento de José Luiz ocorreu neste domingo (27), às 17h, no Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande, após o velório realizado em uma igreja evangélica da região.

Perguntas Frequentes

Quem era a vítima do afogamento em Fazenda Rio Grande?

A vítima foi identificada como José Luiz Belizario, de 37 anos, que trabalhava como manobrista.

O que causou o acidente na cava?

O acidente ocorreu durante testes com uma pequena embarcação que possuía um motor adaptado. O barco virou na cava, que possui trechos de até seis metros de profundidade.

Quantas pessoas estavam na embarcação?

Duas pessoas estavam no barco. O outro ocupante foi retirado da água por populares antes da chegada dos bombeiros e passa bem.

Quem realizou as buscas pela vítima?As buscas foram conduzidas por uma Equipes especializada em mergulho do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), devido à dificuldade do terreno e profundidade da cava.

Onde e quando ocorreu o sepultamento?

O sepultamento foi realizado neste domingo (27), às 17h, no Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.