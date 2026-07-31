Tragédia na BR-277: dois mortos em grave acidente envolvendo caminhões e carro durante operação de resgate na Grande Curitiba

Acidente fatal na BR-277 em Campo Largo resulta em duas mortes e deixa trânsito interditado na região metropolitana de Curitiba nesta sexta-feira

Uma madrugada marcada por uma grave colisão na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, resultou na morte de duas pessoas. O acidente ocorreu durante uma operação de rotina na rodovia.

As informações iniciais sobre a dinâmica da batida foram apuradas pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que acompanhou o trabalho das equipes de resgate e segurança no local do sinistro.

A seguir, detalhamos as circunstâncias desta ocorrência que paralisou o tráfego e mobilizou a Polícia Rodoviária Federal, conforme informação divulgada pela RPC.

Contexto da ocorrência na rodovia

O acidente aconteceu por volta das 3h desta sexta-feira, dia 31. Naquele momento, a equipe da Polícia Rodoviária Federal e a concessionária Via Araucária atuavam no destombamento de um caminhão no km 131.

Foi justamente durante esse período de interdição necessária para o trabalho das autoridades que ocorreu a segunda batida, envolvendo outro caminhão e um carro de passeio, gerando um cenário de destruição.

Vítimas e destruição dos veículos

As duas pessoas que perderam a vida estavam em um dos caminhões envolvidos no impacto. Segundo os relatos, elas ficaram presas às ferragens devido à violência da colisão, que deixou a cabine do veículo completamente destruída.

Até o fechamento desta reportagem, a identidade das vítimas ainda não havia sido revelada pelas autoridades. Também não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde de outros possíveis envolvidos no acidente.

Situação do tráfego na BR-277

A pista no sentido Norte da BR-277 permanece totalmente interditada para o trabalho de perícia e remoção dos veículos. Com o forte impacto, a carga de um dos caminhões ficou espalhada sobre a pista, dificultando o fluxo.

Embora exista um desvio sinalizado no local, não há previsão oficial para a liberação total da via. A orientação é que motoristas busquem rotas alternativas e redobrem a atenção ao passar pelo trecho de Campo Largo.

Investigação das causas

As circunstâncias exatas que levaram a essa segunda colisão, enquanto a via já estava interditada para outro atendimento, serão objeto de apuração pelas autoridades competentes. O caso segue sob investigação para esclarecer as responsabilidades.

Perguntas frequentes (FAQ)

Onde ocorreu o acidente? O sinistro aconteceu na BR-277, na altura de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Quantas pessoas morreram? Duas pessoas faleceram no local após ficarem presas nas ferragens de um dos caminhões.

Por que a via estava interditada? A rodovia já estava parcialmente bloqueada devido ao destombamento de um outro caminhão, ocorrido no km 131.

Qual a previsão de liberação da pista? Até o momento, não há previsão de liberação total da rodovia, que apresenta carga espalhada na pista.

Quem está investigando o caso? As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades policiais para entender como a colisão ocorreu durante a interdição.