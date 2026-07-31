Indenização de R$ 2 milhões após morte de adolescente em acidente com BMW não apaga dor da família, diz pai

Justiça condena motorista de BMW a pagar indenização milionária por morte de adolescente, mas família afirma que valor não supre a perda irreparável

A Justiça paranaense proferiu uma sentença cível que determinou o pagamento de uma indenização superior a R$ 2 milhões aos pais de Anthony Pietro, adolescente de 14 anos que morreu em um grave acidente de trânsito.

O caso, que gerou grande comoção, envolveu uma colisão entre o carro da família e uma BMW conduzida por Maria do Carmo Carneiro, de 78 anos, na rodovia PR 558, em Campo Mourão, no interior do Paraná.

Conforme informação divulgada pelo g1, a decisão judicial é vista pela família como uma vitória importante, embora o pai da vítima, Luiz Thiago Rosa, ressalte que nenhum valor financeiro é capaz de trazer seu filho de volta.

Detalhes da condenação e a responsabilidade da motorista

O juiz Marco Antonio dos Santos, da Vara Cível de Peabiru, reconheceu a culpa da motorista. A sentença baseou-se em laudos periciais que indicaram excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e indícios de embriaguez.

A perícia constatou que a BMW atingiu a velocidade de 137 km/h, superando o limite de 80 km/h permitido na via. Além disso, a motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa no momento do acidente.

O impacto emocional e a busca por justiça

Luiz Thiago Rosa desabafou sobre o sentimento após a sentença. É mais uma batalha ganha, traz um pouco de sensação de que a justiça está sendo feita, porém esse dinheiro não nos traz felicidades e, infelizmente, nem meu filho de volta, afirmou o pai.

O adolescente, que era estudante e músico, retornava para casa com o pai após realizar uma prova de vestibular. A família enfrenta, desde então, um longo processo de luto, com tratamento psicológico e psiquiátrico para os pais e a irmã de 9 anos.

Esferas criminais e o desdobramento do caso

Além da condenação cível, Maria do Carmo responde criminalmente pelo caso. Ela foi indiciada por homicídio doloso, com dolo eventual, além de condução sob influência de álcool e direção com habilitação suspensa.

A Justiça determinou que a ré seja submetida a um júri popular. Embora a defesa tenha recorrido, o processo criminal segue em trâmite, reforçando o desejo da família por uma punição exemplar contra a impunidade no trânsito.

Perguntas frequentes (FAQ)

Qual o valor total da indenização? A Justiça determinou R$ 2 milhões por danos morais e R$ 31.257,76 por danos materiais, referentes a despesas hospitalares e funeral.

Por que o juiz negou a pensão vitalícia? O magistrado entendeu que a família não dependia financeiramente do adolescente para a própria subsistência.

A motorista pode recorrer? Sim, a decisão na esfera cível ainda permite recursos por parte da defesa de Maria do Carmo.

Qual foi a causa principal do acidente? Laudos apontaram que a BMW invadiu a pista contrária em zigue-zague, a 137 km/h, sob indícios de embriaguez da condutora.

Como está o processo criminal? A ré será julgada por um júri popular, mas a defesa ainda busca recorrer dessa decisão judicial.