3º lote de restituição do IRPF: Receita Federal libera R$ 258 milhões para contribuintes do Paraná nesta sexta-feira

Confira os detalhes sobre o 3º lote de restituição do IRPF e veja se o seu CPF foi contemplado no pagamento que movimenta o Paraná hoje

O mês de agosto começa com uma notícia positiva para milhares de paranaenses que aguardam o acerto de contas com o fisco. O 3º lote de restituição do IRPF 2026 está sendo pago nesta sexta-feira, dia 31, injetando uma quantia expressiva na economia do estado.

Ao todo, o montante destinado aos contribuintes paranaenses soma exatos R$ 258.109.492,33. Esse valor contempla um grupo diversificado de declarantes que já cumpriram suas obrigações fiscais junto ao órgão federal.

Conforme informação divulgada pela Receita Federal, o pagamento abrange mais de 188,3 mil contribuintes no estado do Paraná, seguindo o cronograma oficial de repasses do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas.

Quem tem prioridade no recebimento do lote

A composição deste 3º lote de restituição do IRPF é formada majoritariamente por contribuintes que não possuem prioridade legal. Contudo, o grupo também inclui pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via PIX.

Além desses perfis, o lote contempla outros cidadãos que se enquadram nos diferentes critérios de prioridade estabelecidos pela legislação vigente. No cenário nacional, a Receita Federal está distribuindo R$ 4,61 bilhões para 2,74 milhões de brasileiros.

Como consultar a sua restituição

Para verificar se você foi contemplado, o processo é simples e pode ser feito totalmente online. Acesse o serviço Meu Imposto de Renda no site oficial da Receita Federal e informe seu CPF, sua data de nascimento e o exercício 2026.

Caso o sistema aponte alguma pendência, o contribuinte deve aproveitar a oportunidade para corrigir as informações prestadas. A Receita também disponibiliza um aplicativo para smartphones que facilita a consulta sobre a liberação dos valores.

O que fazer se o crédito não for realizado

O pagamento da restituição ocorre automaticamente na conta informada na declaração. Se o crédito não for efetuado, como em casos de contas desativadas, o montante fica disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nessa situação, o contribuinte pode reagendar o crédito pelo Portal BB ou pelos telefones 4004-0001, para capitais, e 0800-729-0001, para demais localidades. Para deficientes auditivos, o canal exclusivo é o 0800-729-0088.

Próximos passos e prazos importantes

É fundamental lembrar que, após um ano, se o valor não for resgatado, o cidadão precisará solicitar o montante via Portal e-CAC. O caminho é acessar o menu Declarações e Demonstrativos, entrar em Meu Imposto de Renda e clicar em Solicitar restituição não resgatada.

Os lotes anteriores foram pagos entre maio e junho. Agora, a expectativa dos contribuintes se volta para o quarto e último lote, que está previsto para ser liberado no dia 28 de agosto.

Perguntas Frequentes sobre a Restituição

1. Como saber se recebo neste lote?

Acesse o portal Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal com seu CPF e data de nascimento.

2. O que acontece se eu não sacar o valor em um ano?

Você deverá solicitar o resgate através do portal e-CAC, na opção de restituição não resgatada.

3. O PIX agiliza o recebimento?

Sim, quem escolheu receber via PIX ou utilizou a declaração pré-preenchida tem prioridade no cronograma de pagamentos.

4. Qual o calendário dos próximos lotes?

O próximo e último lote de 2026 tem previsão de pagamento para o dia 28 de agosto.

5. Posso corrigir erros na declaração após a consulta?

Sim, caso identifique pendências no sistema, você pode retificar as informações para regularizar sua situação fiscal.