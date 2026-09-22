TRE-RJ fará audiência para escolher 43 seções cujas urnas serão auditadas

Audiência ocorre em 3 de outubro às 8h; 31 urnas terão Teste de Integridade e duas serão testadas com biometria na FGV

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizará uma audiência pública na véspera do primeiro turno, no dia 3 de outubro, às 8h, para definir as 43 seções eleitorais cujas urnas eletrônicas serão auditadas, informou a Agência Brasil e divulgado pelo CGN.

Segundo a Agência Brasil, dos equipamentos selecionados, 31 passarão pelo Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas no domingo (4), durante o horário de votação. Duas urnas serão instaladas na Fundação Getulio Vargas (FGV) e submetidas ao Teste de Integridade com Biometria.

Quais auditorias serão aplicadas

Além do Teste de Integridade, a seleção incluirá mais dez urnas que passarão pelo Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais. Esse exame será realizado nas próprias seções sorteadas ou em urnas escolhidas antes do início da votação, conforme a Agência Brasil.

Local e horário dos testes

O Teste de Integridade ocorrerá na Sala de Sessões do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ) durante o domingo de votação, segundo CGN. As duas urnas com biometria serão instaladas na FGV para o mesmo tipo de verificação.

Transmissão da audiência

A audiência pública que definirá as seções será transmitida ao vivo pelo canal do TRE-RJ no YouTube, informou a Agência Brasil, conforme registrado pelo CGN.