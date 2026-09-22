High Court do Sri Lanka condena 15 por atentados de Páscoa de 2019

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O High Court do Sri Lanka considerou culpados 15 homens acusados de envolvimento nos atentados coordenados de Páscoa em 2019, que mataram 270 pessoas e feriram mais de 500, segundo BBC.
Entre os condenados está Naufer Moulavi, apontado pelos promotores como o suposto mentor dos atentados. Outros nove réus foram absolvidos, informa a BBC.
Os acusados enfrentavam um conjunto amplo de acusações — mais de 23.000 delitos, conforme relatado pela BBC — que incluíam homicídio, conspiração para cometer terrorismo e posse de armas de fogo. Vinte e cinco homens haviam sido indiciados no processo; um dos indiciados morreu enquanto estava sob custódia.
Os ataques de 2019 consistiram em explosões simultâneas em três igrejas e três hotéis de luxo, registradas como os mais letais no país desde o fim da guerra civil em 2009. Entre as vítimas, havia 45 estrangeiros. Todos os homens que realizaram os atentados suicidas morreram nas explosões, e investigadores atribuíram a ação a extremistas islâmicos, segundo a BBC.
A reportagem da BBC informa que a matéria está em atualização e mais detalhes podem ser publicados posteriormente.