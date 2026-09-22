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High Court do Sri Lanka condena 15 por atentados de Páscoa de 2019

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High Court do Sri Lanka condena 15 por participação nos atentados de Páscoa de 2019 que deixaram 270 mortos e mais de 500 feridos, informa a BBC.

O High Court do Sri Lanka considerou culpados 15 homens acusados de envolvimento nos atentados coordenados de Páscoa em 2019, que mataram 270 pessoas e feriram mais de 500, segundo BBC.

Entre os condenados está Naufer Moulavi, apontado pelos promotores como o suposto mentor dos atentados. Outros nove réus foram absolvidos, informa a BBC.

Veredicto e acusações

Os acusados enfrentavam um conjunto amplo de acusações — mais de 23.000 delitos, conforme relatado pela BBC — que incluíam homicídio, conspiração para cometer terrorismo e posse de armas de fogo. Vinte e cinco homens haviam sido indiciados no processo; um dos indiciados morreu enquanto estava sob custódia.

Contexto dos ataques

Os ataques de 2019 consistiram em explosões simultâneas em três igrejas e três hotéis de luxo, registradas como os mais letais no país desde o fim da guerra civil em 2009. Entre as vítimas, havia 45 estrangeiros. Todos os homens que realizaram os atentados suicidas morreram nas explosões, e investigadores atribuíram a ação a extremistas islâmicos, segundo a BBC.

A reportagem da BBC informa que a matéria está em atualização e mais detalhes podem ser publicados posteriormente.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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