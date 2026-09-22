High Court do Sri Lanka condena 15 por atentados de Páscoa de 2019

High Court do Sri Lanka condena 15 por participação nos atentados de Páscoa de 2019 que deixaram 270 mortos e mais de 500 feridos, informa a BBC.

O High Court do Sri Lanka considerou culpados 15 homens acusados de envolvimento nos atentados coordenados de Páscoa em 2019, que mataram 270 pessoas e feriram mais de 500, segundo BBC.

Entre os condenados está Naufer Moulavi, apontado pelos promotores como o suposto mentor dos atentados. Outros nove réus foram absolvidos, informa a BBC.

Veredicto e acusações

Os acusados enfrentavam um conjunto amplo de acusações — mais de 23.000 delitos, conforme relatado pela BBC — que incluíam homicídio, conspiração para cometer terrorismo e posse de armas de fogo. Vinte e cinco homens haviam sido indiciados no processo; um dos indiciados morreu enquanto estava sob custódia.

Contexto dos ataques

Os ataques de 2019 consistiram em explosões simultâneas em três igrejas e três hotéis de luxo, registradas como os mais letais no país desde o fim da guerra civil em 2009. Entre as vítimas, havia 45 estrangeiros. Todos os homens que realizaram os atentados suicidas morreram nas explosões, e investigadores atribuíram a ação a extremistas islâmicos, segundo a BBC.

A reportagem da BBC informa que a matéria está em atualização e mais detalhes podem ser publicados posteriormente.