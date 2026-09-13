Brasil conquista título do Pré-Olímpico de vôlei feminino e garante vaga para os Jogos de Los Angeles 2028

A seleção brasileira feminina de vôlei carimbou o passaporte para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 ao conquistar o título do Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano.

O Brasil garantiu a vaga olímpica neste domingo (13) após uma campanha impecável no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A equipe brasileira finalizou o torneio de forma invicta, sem perder um set sequer durante toda a competição, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

No confronto decisivo contra a Argentina, a equipe comandada por José Roberto Guimarães superou um início nervoso e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/19 e 25/16. Com este resultado, o Brasil assegura seu 24º título continental e se mantém como o maior vencedor do torneio.

A classificação para Los Angeles 2028 coloca o Brasil ao lado de outras cinco seleções já garantidas: Estados Unidos, Turquia, Egito, Tailândia e Canadá. A conquista foi celebrada como o ápice do ciclo Olímpicos pela ponteira Gabi, que liderou a pontuação brasileira na partida final.

Superação e domínio em quadra

O primeiro set foi o momento de maior tensão para as brasileiras, que chegaram a enfrentar uma desvantagem de 13 a 0. Após uma pausa estratégica solicitada por José Roberto Guimarães, o time reagiu com o apoio da torcida, virou o placar e venceu a parcial por 26/24, impulsionado por bloqueios precisos.

A partir do segundo set, a seleção brasileira impôs seu ritmo de jogo. Com a entrada de Júlia Bergmann, que marcou 12 acertos, o Brasil ampliou a vantagem com eficiência nas viradas de bola. A parcial foi encerrada em 25/19, após um ace decisivo da ponteira Gabi, que somou 13 pontos no jogo.

Reta final e foco no futuro

No terceiro set, a Argentina tentou esboçar uma reação inicial, mas o Brasil rapidamente retomou o controle. Um lance emblemático de Gabi, defendendo uma bola difícil com o pé, levantou a torcida no Maracanãzinho e consolidou o domínio brasileiro até o fechamento em 25/16.

Com a vaga assegurada, a comissão técnica projeta agora um período de dois anos para o desenvolvimento do grupo visando o topo do pódio. A expectativa da equipe é manter a força demonstrada no Pré-Olímpico para chegar ao Mundial de 2027 e aos Jogos Olímpicos em condições de disputar o ouro.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual foi o placar da final contra a Argentina? O Brasil venceu por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/19 e 25/16.

Quantos títulos Sul-Americano o Brasil possui? Com a vitória nesta edição, o Brasil atingiu a marca de 24 títulos continentais.

Quais seleções já estão classificadas para Los Angeles 2028? Além do Brasil, já estão garantidos Estados Unidos, Turquia, Egito, Tailândia e Canadá.

Quem foi o destaque na pontuação brasileira? A ponteira Gabi foi a maior pontuadora do lado brasileiro, com 13 acertos, seguida por Júlia Bergmann, com 12.

O Brasil perdeu algum set durante o torneio? Não, a seleção brasileira feminina de vôlei conquistou o título de forma invicta, sem perder nenhum set na competição.