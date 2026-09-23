Trump ameaça ‘aniquilar’ o Irã na Assembleia Geral da ONU; delegações se reuniram nos bastidores

Em discurso em Nova York, Trump afirmou enfrentar uma “grande decisão” entre atacar o Irã ou buscar acordo; representantes dos dois países fizeram reuniões mediadas fora do plenário

O President Donald Trump disse nesta terça-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas que enfrenta uma "grande decisão" sobre atacar o Irã novamente ou buscar um acordo de paz, afirmando que poderia "aniquilar" a Republic Islamic caso o conflito não seja resolvido, informou a BBC.

Por trás do discurso, representantes dos Estados Unidos e do Irã realizaram conversas nos bastidores da cúpula em Nova York, em encontros descritos pela delegação American como produtivos e que contaram com mediadores.

Ameaça e justificativas de Trump

Segundo a cobertura da BBC, Trump justificou a ação militar contra o Irã como forma de impedir que Teerã obtenha uma arma nuclear e disse que a situação demonstrava o valor do que chamou de “paz por meio da força” — uma estratégia de diplomacia coercitiva que combina ameaças de força com abertura parcial a negociações.

O President também previu que um acordo com o Irã poderia ocorrer logo após as eleições de novembro, e afirmou ter de escolher entre negociar ou atacar "rapidamente" para não dar ao país "a chance de matar e destruir pessoas e países novamente", nas palavras relatadas pela BBC.

Reuniões mediadas nos bastidores

Ainda conforme a BBC, o governo American informou que altos funcionários mantiveram uma reunião de cerca de três horas com a delegação Iranian nos bastidores da Assembleia Geral. A televisão estatal do Irã confirmou que o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi se encontrou com o enviado especial American para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Ao deixar o prédio da ONU, Witkoff respondeu a repórteres com um gesto de positivo (“thumbs up”) sobre as conversas. Em postagem no X, ele declarou que mediadores “atribularam entre os dois lados ao longo do dia” e que “completaram com sucesso uma rodada de discussões que esperamos sejam construtivas e promissoras”, acrescentando que os mediadores seguirão trabalhando.

A reportagem da BBC também observou que apenas um membro da delegação Iranian assistiu ao discurso de Trump na plenária.

Outros trechos do discurso e contexto na ONU

No mesmo discurso, Trump criticou instituições internacionais que classificou como defensoras de uma agenda "globalista", disse que não existe um "governo global" e declarou intenção de mediar a paz entre Rússia e Ucrânia. Também abordou a inteligência artificial, propondo renomeá-la de "artificial" para "super intelligence" e minimizou temores sobre perda de vantagem American frente à China.

Na véspera, o secretário-geral da ONU, António Guterres, havia alertado para o aprofundamento de divisões globais e ressaltado a interdependência entre povos, contraste apontado pela BBC entre o tom de Guterres e o de Trump. Ainda nos corredores da Assembleia, Trump assinou um acordo com Dinamarca para ampliar a presença militar American na Groenlândia, acordo que, segundo a BBC, reafirma a soberania da ilha e concede amplo acesso dos EUA ao espaço aéreo e território.

Reuniões bilaterais citadas pela BBC

A cobertura da BBC também registrou encontros de Trump com líderes como o President ucraniano Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro britânico Andy Burnham, o President da Coreia do Sul Lee Jae Myung e representantes de países do Golfo, além de mencionar que o secretário de Estado American Marco Rubio teria encontro previsto com o chanceler russo Sergei Lavrov em Nova York, segundo o Departamento de Estado citado pela BBC.

Fontes: BBC.